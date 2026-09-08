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Genfer Bankier Mirabaud steht wegen Bestechung vor Gericht

GVA80505023. Swiss Banking Association president Pierre Mirabaud said today Swiss banks have enough funds of their own to face financial problems. NOTIMEX/PHOTO/H. SALGADO/COR/EBF/ GVA80505023. El pre ...
Der ehemalige Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung Pierre Mirabaud steht am Dienstag vor Gericht. Bild: www.imago-images.de

Genfer Bankier Mirabaud steht wegen Bestechung vor Gericht

08.09.2026, 05:1108.09.2026, 05:11

Der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung, Pierre Mirabaud, findet am (heutigen) Dienstag vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona statt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Bestechung fremder Amtsträger vor.

Laut Anklageschrift hat Mirabaud einem hohen Beamten aus Kuwait Vorteile gewährt, damit dieser öffentliche Gelder bei der gleichnamigen Bank anlegt.

Dem mittlerweile verstorbenen Kuwaiter seien so unrechtmässige Kommissionen in der Höhe von 82 Millionen Franken gezahlt worden. Der Mann war der Präsident der öffentlichen Anstalt für soziale Sicherheit (PIFSS) des Golfstaates.

Halbe Milliarde US-Dollar angelegt

Im Gegenzug soll der hohe Beamte einen Teil der Gelder der PIFSS in der Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar bei der Genfer Privatbank angelegt haben.

Neben der Bestechung fremder Amtsträger ist der 77-jährige Genfer Bankier auch wegen qualifizierter Geldwäscherei angeklagt. Die Bundesanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten für ihn. (Fall SK.2026.25) (sda)

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