freundlich25°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Crans-Montana VS: Bereits 16 Beschuldigte

People bring flowers near the sealed off Le Constellation bar, where a devastating fire left dead and injured during the New Year&#039;s celebrations in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Friday, ...
Bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben, über hundert wurden verletzt.Bild: keystone

Bereits 16 Beschuldigte im Fall Crans-Montana VS

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat die Liste der Beschuldigten im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS erweitert. Der Gemeinderat, der zwischen 2017 und 2020 für die Sicherheit der Gemeinde zuständig war, ist mittlerweile der 16. Beschuldigte in diesem Fall.
18.08.2026, 13:3818.08.2026, 13:38

Vor seiner politischen Amtszeit hatte der Mann von 2008 bis 2014 die Leitung der Feuerwehr von Crans-Montana inne. Der neue Beschuldigte wird am kommenden 29. September in Sitten vernommen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem beschlossen, die Betreiber der Bar «Le Constellation», Jacques und Jessica Moretti, am 26. Oktober und am 2. Dezember erneut vorzuladen.

Wie bereits im Juni wird das Ehepaar Moretti gleichzeitig und in direkter Gegenüberstellung vom zuständigen Staatsanwaltsteam vernommen.

Im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana müssen sich alle Beschuldigten wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Bei dem Drama in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben und über hundert wurden verletzt. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Alle italienischen Crans-Montana-Opfer sind aus Spital entlassen
Alle italienischen Crans-Montana-Opfer sind aus Spital entlassen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Waldbrand in Belgien: Regen bringt leichte Erholung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Studie widerlegt weitverbreitete Annahme über das Pendeln
Städte wie Zürich, Bern und Basel zählen mehr Arbeitsplätze als Einwohner, auch weil Wohnungen fehlen. Das galt lange als Grund für lange Pendelwege. Nun widerspricht eine Studie.
Pendeln Hunderttausende Menschen in der Schweiz, weil es in den Städten zwar Arbeitsplätze, aber zu wenige Wohnungen gibt? Würden sie näher an ihrer Arbeitsstelle wohnen, wenn in Zürich, Bern oder Basel mehr Wohnraum entstünde? Diese Frage und jene nach dem idealen Verhältnis von Beschäftigten zu Einwohnern werden in der Politik kontrovers diskutiert. In Zürich und Basel haben die Parlamente die Regierungen vor kurzem aufgefordert, Konzepte zu entwickeln, wie ein sinnvolles Verhältnis von Arbeitsplätzen zu Einwohnern erzielt werden könnte.
Zur Story