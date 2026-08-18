Bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben, über hundert wurden verletzt. Bild: keystone

Bereits 16 Beschuldigte im Fall Crans-Montana VS

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat die Liste der Beschuldigten im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS erweitert. Der Gemeinderat, der zwischen 2017 und 2020 für die Sicherheit der Gemeinde zuständig war, ist mittlerweile der 16. Beschuldigte in diesem Fall.

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Vor seiner politischen Amtszeit hatte der Mann von 2008 bis 2014 die Leitung der Feuerwehr von Crans-Montana inne. Der neue Beschuldigte wird am kommenden 29. September in Sitten vernommen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem beschlossen, die Betreiber der Bar «Le Constellation», Jacques und Jessica Moretti, am 26. Oktober und am 2. Dezember erneut vorzuladen.

Wie bereits im Juni wird das Ehepaar Moretti gleichzeitig und in direkter Gegenüberstellung vom zuständigen Staatsanwaltsteam vernommen.

Im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana müssen sich alle Beschuldigten wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Bei dem Drama in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben und über hundert wurden verletzt. (sda)