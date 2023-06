Brisante Forderung: Bundesanwalt Blättler will Kronzeugen gegen die Mafia

Bundesanwalt Stefan Blättler will eine Schweizer Kronzeugenregelung neu diskutieren. Denn Mafia-Mitglieder besitzen vermehrt den Schweizer Pass, wie er im Interview mit Tamedia sagte.

Bundesanwalt Stefan Blättler Mitte Juni in Bern. Bild: keystone

«Wir müssen bei uns aufpassen», sagte Blättler im am Freitag publizierten Interview mit Tamedia-Zeitungen. Die Verantwortung könne die Schweiz nicht an Italien abtreten. Kronzeugen seien kein Allheilmittel, aber sie würden bei der Bekämpfung der Mafia helfen. Dies zeige sich in Italien.

«Kronzeugen müssen nicht freigesprochen werden», sagte Blättler auf die Strafmilderungen angesprochen. Bereits eine Milderung von fünf statt fünfzehn Jahren im Gefängnis würde die Zeugen zum Reden bringen.

Blättler bestätigte, dass Strafmilderungen moralisch unschön seien und die Gefahr von Fehlurteilen bestehe. Die Schweiz hat laut ihm die Wahl: Entweder sie tue nichts, oder sie mache Konzessionen, die das Rechtsempfinden tangierten.

Die Forderung des Bundesanwalts ist nicht neu. Blättlers Vorgänger, Michael Lauber, teilte seine Meinung. Das Parlament lehnte eine Kronzeugenregelung ab, wie Tamedia schrieb. «Das war 2017, jetzt haben wir 2023», sagte Blätter dazu. (sda)