Tausende demonstrieren farbenfroh an der Pride in Zürich

Das Festival müsse auch immer mehr Geld für die Sicherheit aufwenden, so Tschanz. Rund um die diesjährige Pride war das Sicherheitsaufgebot hoch, wie eine Reporterin von Keystone-SDA berichtete. Im letzten Jahr waren Anschlagspläne bekannt geworden. Dahinter standen zwei Jugendliche. (dab/sda)

Das Budget der Veranstaltung liegt bei 1,1 Millionen Franken. Um das Problem der fehlenden Gelder abzufedern, verzichtete das Organisationskomitee in diesem Jahr unter anderem auf grosse internationale Musik-Acts und mietete günstigere Zelte, wie Co-Präsident Ronny Tschanz gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF sagte.

Die Demoroute führte via Stauffacher und Paradeplatz zum Mythenquai. Bunt und schrill war der Umzug: Die Leute tanzten friedlich zu lauten Beats und tauchten in ein Meer von schillernden Seifenblasen ein. Zahlreiche Zuschauende säumten die Demoroute und fächerten sich Luft zu oder standen unter regenbogenfarbigen Schirmen. Die Schattenplätze entlang des Umzugs waren äusserst begehrt.

Lange vor dem Start der Demonstration um 14 Uhr füllte sich der Helvetiaplatz. «Love is love», «Free Kiss» , «Make love not gender norms» hiess es auf Transparenten. Regenbogenfahnen und Regenbogenballone flatterten bei Temperaturen um die 30 Grad durch die Luft.

In Zürich zieht die Pride am Samstag tausende Menschen auf die Strasse.

In Zürich zieht die Pride am Samstag tausende Menschen auf die Strasse. Bild: keystone

Unter dem Motto «Gemeinsam für unsere Gesundheit» der diesjährigen Pride sind am Samstagnachmittag zehntausende Menschen bei brütender Hitze lautstark und farbenfroh durch die Stadt Zürich gezogen. Das Sicherheitsaufgebot am grössten queeren Anlass der Schweiz war sichtbar hoch.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Wir sind sehr traurig» – Linkin Park sagen Konzert in Bern kurzfristig ab

Am Freitagabend hätte die Nu-Metal-Band Linkin Park in Bern auftreten sollen. Die US-Rockgruppe sagte nun am Freitagnachmittag das Konzert auf dem Bernexpo-Areal kurzfristig ab.