Mutmasslich gewalttätige Schweizer Polizisten müssen heute vor Gericht

Zudem soll einer der Beschuldigten «in kruder Gewalt» die Fingerballen des Mannes nach hinten gebogen haben, statt lediglich die Fingerballen in rollender Bewegung über den Scanner zu fahren. Währenddessen soll er dem Mann gesagt haben, er solle doch nach Afrika zurück, wo er hingehöre. (sda)

Unter anderem soll ein Polizist den Geschädigten in einem Zangengriff zwischen Unter- und Oberkiefer fixiert und ihn gleichzeitig von hinten am Hals gewürgt haben. Dadurch soll der Mann laut Anklageschrift erhebliche Schmerzen erlitten und fünf Sekunden lang keine Luft mehr erhalten haben.

Die beschuldigte Polizistin unterstützte ihren Kollegen, indem sie dem Mann das Bein gestellt und ihn von hinten gestossen haben soll, so dass dieser zu Boden fiel. Durch die missbräuchliche Ausübung der Amtsgewalt erlitt der Mann laut Anklageschrift verschiedene Schürfungen und Zahnverletzungen.

«Ausser sich vor Wut und in Missbrauch seiner Amtsgewalt» habe der Polizist den Mann mit beiden Händen ruckartig nach vorne gezogen und vergebens versucht, sein Knie in die Magengegend des Mannes zu rammen, heisst es weiter.

Der Vorfall hatte sich an einem Sommerabend im August 2021 ereignet. Eine Polizistin und ein Polizist führten im Zürcher Stadtteil Wiedikon eine Personenkontrolle durch. Als der beschuldigte Polizist den Mann aufforderte, sich auszuweisen, musste dieser über die hohe Stimme des Polizeibeamten lachen, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heisst.

