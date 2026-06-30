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Diese Polizeiposten im Kanton Zug sind im Sommer geschlossen

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Im Kanton Zug bleiben im Sommer mehrere Polizeiposten zu.Bild: KEYSTONE

Polizeiposten im Kanton Zug machen Sommerpause – was du dazu wissen musst

30.06.2026, 15:1130.06.2026, 15:11

Wer ab morgen im Kanton Zug eine Anzeige erstatten will, aufgepasst: Ein Grossteil der Polizeiposten bleibt geschlossen. Hier kommen die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Sommeröffnungszeiten.

Welche Polizeiposten bleiben offen?

In den Gemeinden Zug, Baar und Cham sind die Polizeidienststellen auch im Juli und August regulär geöffnet. Sie haben von Montag bis Freitag grundsätzlich von 8 bis 17 Uhr offen. Mittagspause ist von 11.45 bis 13.30 Uhr. Am Montag gilt eine verlängerte Öffnungszeit bis 18 Uhr, am Freitag schliessen die Posten um 16.30 Uhr.

Welche Polizeiposten schliessen?

Die Schalter der Polizeidienststellen Ägerital, Hünenberg, Menzingen/Neuheim, Rotkreuz/Risch und Steinhausen bleiben vom 1. Juli bis 31. August zu.

Warum bleiben die Polizeiposten geschlossen?

Die Nachfrage nach Schalterdienstleistungen sei auf den kleineren Posten im Sommer erfahrungsgemäss geringer, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. Durch die Schliessungen stehen mehr Personen für die sichtbare Polizeipräsenz oder die Bearbeitung von Anzeigen zur Verfügung.

Und wenn ich eine Anzeige erstatten will?

Die geöffneten Posten nehmen Anzeigen entgegen. Zudem können Anzeigen weiterhin auf der Webseite www.suisse-epolice.ch oder nach telefonischer Absprache auch auf einer vorübergehend geschlossenen Polizeidienststelle eingereicht werden.

Ist noch Polizei unterwegs?

Ja. Die Ortspolizistinnen und -polizisten sind weiterhin unterwegs und stehen als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Was ist mit Notrufen?

Die Zuger Polizei bleibt rund um die Uhr unter der Notrufnummer 117 erreichbar. Die Einsatzbereitschaft im Kanton ist gewährleistet, halten die Strafverfolgungsbehörden fest. (sda)

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