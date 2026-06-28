Im Kanton Neuenburg wurde die Bevölkerung am Sonntag über einen Säureaustritt informiert. Bild: fStop

Polizeirapport

50 bis 200 Liter Säure ausgetreten – Polizei warnt Anwohnende von Marin NE mit Drohnen

Ein Quartier der Neuenburger Ortschaft Marin ist am Sonntagnachmittag wegen eines grösseren Salzsäureaustritts für zwei Stunden abgesperrt worden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am früheren Sonntagabend an, sollte aber gegen 20 Uhr zu Ende gehen.

Die Bevölkerung könne sich nun wieder frei bewegen, teilte ein Polizeihauptmann am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit eine Meldung der regionalen Medien. Den Leuten werde jedoch empfohlen, sich nicht in die Richtung des betroffenen Unternehmens zu begeben. Seinen Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner.

Laut Arcinfo und dem Radiosender RTN ereignete sich der Säureaustritt – etwa 50 bis 200 Liter – auf dem Gelände des Unternehmens EM Microelectronics.

Die Polizei informierte die lokale Bevölkerung mithilfe von Drohnen. Das sei eine neuartige Methode, mit der sich eine Nachricht schneller verbreiten lasse als durch Hausbesuche, erklärte Polizeihauptmann Alain Saudan. (sda)