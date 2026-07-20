Opfern K.-o.-Tropfen verabreicht und missbraucht – Anklage gegen Ex-SVP-Grossrat

Die Aargauer Staatsanwaltschaft erhebt gegen einen 57-jährigen Schweizer Anklage, der eine Frau und eine Minderjährige mehrfach betäubt und sexuell missbraucht hatte. Seine Taten hielt er auf Videos fest.

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Die Liste der Anklagepunkte gegen den 57-jährigen Schweizer ist lang: mehrfacher versuchter Mord, mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung, Schändung, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfache Körperverletzung, mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache Pornografie, mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und sexuelle Belästigung.

Der Mann – ein ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat – soll gemäss einer Mitteilung seinen Opfern über längere Zeit K.-o.-Tropfen verabreicht haben, um sie gefügig zu machen. Danach missbrauchte er sie. Die Opfer konnten sich an die Taten nicht erinnern.

Weiter soll der Mann die Taten gefilmt haben. Auch andere Personen in seiner Umgebung soll er gefilmt haben. Die Aufnahmen wurden später im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft urteilte, dass sich die Opfer wegen der Substanzen wiederholt in einem akut lebensbedrohlichen Zustand befanden, der jederzeit zu einem Erstickungstod hätte führen können. Deshalb auch die Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes.

Ans Licht kam der Fall, als die Mutter des minderjährigen Opfers den Beschuldigten in flagranti überraschte und umgehend die Polizei informierte. Der Mann wurde später an seinem Wohnort festgenommen. Die Ermittlungen sowie die Auswertung grosser Mengen Bild- und Videodateien brachten schliesslich das ganze Ausmass seiner Taten ans Licht.

Der Mann sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und die Anordnung einer ambulanten, vollzugsbegleitenden Behandlung. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung. (vro)