Weitere Opfer sagen gegen Aargauer Ex-Grossrat aus

Vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen SO haben am zweiten Prozesstag weitere Opfer eines Exhibitionisten ausgesagt. Ein 55-jähriger, ehemaliger Aargauer Politiker soll sich an der Aare zwischen Olten und Aarau 35 Teenager-Mädchen und Frauen nackt gezeigt haben.

Sie sei nicht sicher, ob der Angeklagte im Gerichtssaal der Mann sei, der sich im Juni 2020 vor ihr entblösst habe, sagte ein Opfer am Dienstag, das damals 15-jährig war. Eine Skimaske habe das Gesicht des Täters verdeckt. «Ich dachte zuerst, er wolle sich damit gegen Corona schützen.» Als der Mann seine Badehose ausgezogen habe, sei sie davongerannt.

Eine ältere Frau, die den Nackten 2018 auf einem Hundespaziergang traf, war sich jedoch sicher: «Er hatte damals keinen Bart, aber er ist es». Der Mann habe sie ein Jahr später wieder angegangen. «Er hat zuerst wieder nach der Zeit gefragt. Ich hatte ein Déjà-vu.» Als sie ihr Telefon zur Hand genommen habe, um ihn zu fotografieren, sei er davongelaufen, sagte die Frau. Sie übergab dem Gericht ein Foto, das den Nackten von hinten zeigt. (dab/sda)