Keine Spur von zwei Häftlingen nach Flucht aus Basler Gefängnis

Mehr «Schweiz»

Die zwei Häftlinge, die am Freitag aus dem Gefängnis Bässlergut in Basel entwichen, sind weiter auf der Flucht. Die Fahndung daure an, sagte ein Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie die Männer aus dem Gefängnis entkommen konnten, ist nicht bekannt. Das müsse zuerst intern genau abgeklärt werden, sagte Toprak Yerguz, Leiter Kommunikation des Departements.

Die zwei Häftlinge, die am Freitag aus dem Gefängnis Bässlergut in Basel entwichen, sind weiter auf der Flucht. bild: basler polizei

Gesucht werden ein 22-jähriger Tunesier und ein 37-jähriger Algerier. Der Tunesier floh aus dem vorzeitigen Strafvollzug. Ihm wird unter anderem versuchte vorsätzliche Tötung und versuchte mehrfache schwere Körperverletzung vorgeworfen, ebenso Raub, mehrfacher Diebstahl und Gewalt gegen Behörden.

Der Algerier floh aus dem Strafvollzug. Er wurde wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt.

Nach der Flucht am Freitagnachmittag hatte die Kantonspolizei einen Zeugenaufruf erlassen. Für die Fahndung hat sie Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland beigezogen. (sda)