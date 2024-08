Zwei Insassen aus Basler Gefängnis Bässlergut geflohen – internationale Fahndung läuft

In Basel sind zwei Männer aus einem Gefängnis entwichen. Die Polizei fahndet nun international nach ihnen.

Am Freitagnachmittag sind der 22-jährige Tunesier Amin Harmoch und der 37-jährige Algerier Abdelkader Karim aus dem Gefängnis Bässlergut entwichen. Dies teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Freitagabend mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei bisher erfolglos geblieben. Die Kantonspolizei hat laut Mitteilung für die Fahndung ihre Partner im In- und Ausland beigezogen.

Das sind die Flüchtigen:

Amin Harmoch ist aus dem vorzeitigen Strafvollzug geflohen. Ihm werden unter anderem versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte mehrfache schwere Körperverletzung, Angriff, Raub, mehrfacher Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung vorgeworfen.

Bild: zvg JSD

Abdelkader Karim ist aus dem Strafvollzug geflohen. Er wurde wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt.

Bild: zvg JSD

Personen, die Angaben zu den Gesuchten oder zu deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (ala/chmedia)

Update folgt ...