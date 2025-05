Mit dem Nachtzug erreichst du diverse Städte schlafend. Bild: KEYSTONE

Das sind diesen Sommer die günstigsten und teuersten Nachtzüge aus der Schweiz nach Europa

Bei der Ausfahrt am Zürcher HB einschlafen und in Wien aufwachen: Wer seine Flugmeilen wegen Klimabedenken reduzieren will, greift häufig auf das Nachtzug-Angebot zurück. Nun hat die Vergleichsplattform nightride.com Daten zu den verschiedenen Verbindungen aus dem deutschsprachigen Raum erhoben. Die Zahlen zeigen, welche Verbindungen besonders stark ausgelastet sind und welche im Schnitt am teuersten beziehungsweise am günstigsten ausfallen.

Die gute Nachricht für alle Interessierten vorab: «Es gibt noch viele Plätze», schreibt die Vergleichsplattform. Hier die grosse Übersicht:

Die Auslastung

Zürich – Hamburg ist diesen Sommer die beliebteste Strecke. «Gut möglich, dass in wenigen Wochen gar keine Plätze mehr verfügbar sind», schreibt nightride.com. Auf den Strecken nach Amsterdam und nach Berlin sei die Nachfrage bislang noch etwas entspannter. Interessant: Besonders Verbindungen in den Norden weisen im Sommer immer höhere Auslastungen aus.

Falls du spontan mit dem Nachtzug in die Sommerferien fahren willst, solltest du dir die Destinationen Wien, Budapest, Prag und Zagreb anschauen. Hier sind laut der Plattform noch sehr viele Plätze verfügbar – auch im Schlafwagen.

Die Daten «Wir berechnen, an wie vielen Tagen noch Liegewagen- oder Schlafwagen-Plätze verfügbar sind – und wie viel diese durchschnittlich kosten. Dabei schauen wir uns jeweils nur das aktuell günstigste Angebot an (bpsw. günstigste Komfortkategorie mit reduziertem Tarif)», schreibt nightride.com zur Übersicht. Dabei werden Daten zwischen dem 22. Juni und dem 16. August erhoben, da das der Zeitraum ist, während dem die meisten Kinder Schulferien haben. Die letzte Erhebung stammt vom 29. April. (leo)

Die Preise

Neben der Auslastung hat sich nightride.com auch die durchschnittlichen Preise für den Sommer angeschaut. Das sind im Schnitt die teuersten Strecken für den Schlafwagen:

195 Franken pro Person:

Basel/Zürich – Bremen

Basel/Zürich – Hamburg 186 Franken pro Person:

Basel/Zürich – Halle 185 Franken pro Person:

Basel/Zürich – Berlin

161 Franken pro Person:

Zürich – Amsterdam

Zürich – Utrecht

160 Franken pro Person:

Basel – Amsterdam

Basel – Utrecht

Basel – Bonn​

Und hier die günstigsten Fahrten:

117 Franken pro Person:

Buchs – Wien 129 Franken pro Person:

Zürich – Graz 131 Franken pro Person:

Zürich – Zagreb 137 Franken pro Person:

Basel/Zürich – Leipzig

Basel/Zürich – Prag

Basel/Zürich – Riesa

Basel – Dresden 148 Franken pro Person:

Zürich – Budapest

Zürich – Linz



Wer noch mehr Geld sparen will, bucht nicht den Schlafwagen (1er- bis 3er-Abteile), sondern den Liegewagen (4er- oder 6er-Abteile). So kommt man von der Schweiz aus im Schnitt für 85 Franken nach Graz oder für 90 Franken nach Zagreb. Nach Wien geht es von Buchs aus ebenfalls für nur 95 Franken pro Person. (leo)