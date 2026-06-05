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Brand in Crans-Montana: Konfrontationsbefragung von Ehepaar Moretti

Jetzt wird das Ehepaar Moretti mit Unstimmigkeiten konfrontiert

05.06.2026, 09:2005.06.2026, 09:20

Jacques und Jessica Moretti sind am Freitag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana für eine sogenannte Konfrontationsbefragung vor Gericht erschienen. Das heisst, sie sollen auch gegeneinander ausgespielt werden, wie Anwalt Pierre-François Vulliemin zur NZZ sagt. Denn Anfangs haben sich Jessica und Jacques in ihren Aussagen widersprochen. Das Paar kam gegen 8 Uhr im gleichen Auto auf dem Energypolis-Campus in Sitten an.

Es war das erste Mal, dass die Miteigentümer der Bar «Le Constellation» gemeinsam von dem mit dem Fall betrauten Staatsanwältinnen-Pool angehört wurden. Diese Sitzung fand in Anwesenheit der Anwälte der verschiedenen Parteien statt, die das Paar ebenfalls befragen konnten.

Bei ihrer Ankunft bedauerten mehrere Anwälte die späte Durchführung einer solchen Anhörung und wiesen auf die Gefahr von Absprachen hin.

Vor Ort waren die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden: Absperrgitter und Banner der Walliser Kantonspolizei umgaben den Eingang zum Anhörungssaal. Rund zehn Polizisten wurden im Vorfeld der Sitzung ebenfalls in der Nähe des Universitätsgebäudes gesichtet. (sda/vro)

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