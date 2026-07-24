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Orell Füssli legt im Buchhandel weiter zu

Orell Füssli legt im Buchhandel weiter zu

24.07.2026, 07:4324.07.2026, 07:43

Orell Füssli ist im ersten Halbjahr 2026 im Buchhandel weiter gewachsen. Während der grösste Schweizer Buchhändler sein Filialnetz ausbaut und sowohl auf stationäre Läden als auch auf den Onlinehandel setzt, ist mit Ex Libris ein langjähriger Konkurrent aus den Innenstädten verschwunden.

Blick auf den Hauptsitz der Orell Fuessli Holding AG, aufgenommen am Mittwoch, 12. August 2015, in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Orel Füssli legt weiter zu.Bild: KEYSTONE

Der Umsatz im Buchhandel stieg in den ersten sechs Monaten um 2,3 Prozent auf 55,4 Millionen Franken, wie Orell Füssli am Freitag mitteilte. Damit blieb der Geschäftsbereich der wichtigste Umsatzträger des Zürcher Traditionsunternehmens.

Der Buchhandel steuerte knapp die Hälfte zum Gruppenumsatz von 121,4 Millionen Franken bei. Die übrigen Erlöse stammen aus dem Sicherheitsdruck – wo auch die Schweizer Banknoten gedruckt werden -, dem Industriesegment Zeiser und weiteren Geschäftsfeldern wie dem Geschäft mit digitalen Identitäten.

Ex Libris aus dem stationären Handel verschwunden

Der Schweizer Buchhandel befindet sich derzeit im Umbruch. Während die Migros sämtliche Ex-Libris-Filialen geschlossen hat, investiert Orell Füssli weiter in den stationären Handel.

Das Onlinegeschäft von Ex Libris soll bis Mitte 2027 vollständig in die Schwesterplattform Galaxus integriert werden. Damit verschwindet eine Marke, die den Schweizer Buchhandel während Jahrzehnten geprägt hat.

Orell Füssli verfolgt dagegen eine andere Strategie und setzt weiterhin auf die Kombination von Buchhandlungen und Onlinehandel. Im ersten Halbjahr eröffnete das Unternehmen drei neue Verkaufsstellen – im Basler St. Jakob-Park, an der Raststätte Würenlos sowie in Langnau im Emmental.

Zudem übernahm Orell Füssli Thalia die Papeteriekette A. Köhler AG mit 13 Standorten in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schwyz. Die Filialen sollen unter der Marke Köhler weitergeführt und zugleich als zusätzliche Abholstandorte für Onlinebestellungen dienen.

Ausbau des Geschäfts mit Bildungsmedien

Neben dem klassischen Buchhandel baut Orell Füssli auch zunehmend das Geschäft mit Bildungsmedien aus. So wurden die Verlage Hep (Lehrmittel und Fachliteratur), SKV (Lehrmittel für die kaufmännische Aus- und Weiterbildung), Orell Füssli Juristische Medien sowie Orell Füssli Kinderbücher unter einem Dach zusammengeführt. Damit stärkt Orell Füssli seine Präsenz im Bildungsmarkt, der zunehmend auch von digitalen Lernangeboten geprägt ist. (dab/sda/awp)

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