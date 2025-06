10'000 Kinder und Jugendliche feiern Band Hecht am Pfingstlager

Laut dem Präsidium des ehrenamtlichen Organisationskomitees (OK) hat das Lager sämtliche Erwartungen übertroffen. 110 junge Erwachsene waren Teil des OK und leisteten 64'780 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Der Regen am Samstag tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Schlammstellen seien gar zu einer beliebten Spielfläche der Kinder und Jugendlichen geworden, teilte die Jubla am Pfingstmontag mit.

Neben der Band Hecht erhielt das Pfingstlager einen weiteren Besuch mit diesem Namen. Bundesrat Martin Pfister, dessen Pfadfinder-Name Hecht lautete, war am Samstag in Wettingen AG vor Ort. «Wenn ich den Regen, den Schlamm und die Zelte rieche, erinnert es mich selbst an meine Pfingstlager», sagte Pfister. Solche Lager seien prägende Erlebnisse fürs Leben.

Neun Kilometer Stau am Gotthard am Pfingstsonntag

Auch am Pfingstsonntag staut sich der Verkehr am Gotthard. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveticker.

An Pfingsten rechnet Viasuisse wieder mit viel Stau. Schliesslich kommen bei solchen Feiertagen auch immer noch ausländische Reisende hinzu, da sie ebenfalls frei haben. Auf der Hinreise dürfte es am Freitag- und Samstagnachmittag am meisten Verkehr haben, in der Nacht auf Samstag könnte es sogar durchgehend stauen.