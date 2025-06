Der Regen tat der Stimmung im Lager überhaupt keinen Abbruch. Bild: KEYSTONE

Das Jubla-Pfingstlager hat mit viel Schlamm begonnen

Rund 10'000 Kinder und Jugendliche haben sich am Samstag zum Pfingstlager Jublasurium von Jungwacht und Blauring in Wettingen versammelt. Unterkunft finden sie bis Pfingstmontag in über 1000 Zelten. Mittelpunkt der Zeltstadt bilden zwei grosse Blachenzelte.

Impressionen vom Start des Jubla-Pfingstlagers in Wettingen: 1 / 18 Jubla-Lager Juni 2025 Impressionen aus dem Jubla-Pfingstlager 2025 in Wettingen quelle: keystone / urs flueeler

10 Kilometer Stromkabel und ein Fussballfeld Schutzplatten

Für diese knüpften die freiwilligen Helferinnen und Helfer 788 Blachen aneinander und zogen sie an 18 Baumstämmen auf, wie die Jugendorganisationen mitteilten. Zudem verlegten sie knapp zwei Kilometer Trinkwasserleitungen, ein Fussballfeld Schutzplatten und zehn Kilometer Stromkabel.

Neben den Blachenzelten errichteten die Freiwilligen verschiedene Schattenspender. Die Gestaltung richtet sich nach dem Lagermotto «Insektenkonferenz». Das Eingangstor hat die Form von Bienenwaben, die Informationsstellen sehen wir Fliegenpilze aus und die Schattenspender gleichen Ahornblättern.

Insgesamt standen beim Aufbau 700 Ehrenamtliche im Einsatz. Dafür und in die Vorbereitung durch das Organisationskomitee von 110 jungen Erwachsenen aus der Deutschschweiz flossen rund 65'000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Bundesrat Pfister zu Besuch in der Zeltstadt

Bundesrat und Verteidigungsminister Martin Pfister besuchte das Jublasurium am Samstagnachmittag. In seiner Ansprache versprach er, weniger als zehn Minuten zu reden. Das sei in der Politik so selten wie ein Pfingstlager ohne Regen.

Bezug auf die Geschichte vom «Regenbogenfisch» nehmend, rief der ehemalige Pfadi gemäss Redetext zum Lernen in der Gemeinschaft und zum Einstehen für diese auf: «Schwarmintelligenz statt Einzelkampf.»

Lager dreht sich um Thema Insekten

Das Programm während der drei Lagertage reicht den Angaben des Organisationskomitees zufolge von Tanzen über Schnitzeljagden, Kreativateliers bis zum Erleben der Gemeinschaft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen eine Lagergeschichte zum Thema Insekten erleben.

Jungwacht und Blauring führen das Lager nach den Richtlinien von Jugend+Sport durch. Demnach steht der achtsame Umgang mit Ressourcen und Mitmenschen im Fokus. (sda)