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Beide Basel erlassen ein absolutes Feuerverbot

Beide Basel erlassen ein absolutes Feuerverbot

Die Trockenheit ist in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft so gross, dass ab Freitag kein Feuer mehr im Freien entfacht werden darf. In beiden Kantonen gilt neu die höchste Waldbrandgefahrenstufe.
23.07.2026, 19:0823.07.2026, 19:08

Die ausbleibenden Niederschläge und die hohen Temperaturen hätten die Waldbrandgefahr weiter verschärft, erklärten die beiden Kantone am Donnerstag. Die Brandgefahr sei auch für Wiesen sowie Park- und Grünanlagen im Siedlungsgebiet sehr hoch.

Auf einer Grillstelle auf dem Kaeferberg, macht ein Plakat auf die Waldbrandgefahr und das Feuerverbot im Wald und Waldesnaehe aufmerksam, am Donnerstag, 8. Juli 2026, in Zuerich. In weiten Teilen der ...
Auch an fix eingerichteten Grillstellen darf in den beiden Basel vorerst nicht mehr Feuer entfacht werden. (Symbolbild)Bild: keystone

Es sei deswegen bis auf Widerruf verboten, im Freien ein Feuer zu entfachen, hiess es in den Mitteilungen. Das Verbot beinhalte auch das Grillieren an fest eingerichteten Feuerstellen, in Feuerschalen und auf Einweggrills im Freien.

Gegrillt werden darf nur noch im Siedlungsgebiet auf Gas- und Elektrogrills. Dabei sei aber grösste Vorsicht geboten, erklärte der Kanton Basel-Stadt.

Bern, Luzern und Appenzell Innerrhoden verbieten Feuerwerke am 1. August

Die Feuerwerksverbote bleiben in Kraft. Die offiziellen Feuerwerke anlässlich des Nationalfeiertages am Rhein, auf dem Bruderholz und in Riehen dürfen aber durchgeführt werden, wie es in der Mitteilung des Kantons Basel-Stadt weiter hiess.

Die Trockenheit hat aber auch die Gefahr erhöht, dass Äste von Bäumen abbrechen oder ganze Bäume umstürzen könnten. Der Kanton Basel-Landschaft ruft deswegen bei Waldspaziergängen zur Vorsicht auf. (sda)

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