Samsonite eröffnet ersten Schweizer Laden – das soll erst der Anfang sein

Die Koffermarke expandiert. Sie eröffnet demnächst die erste eigene Filiale in der Schweiz. Was bedeutet das für die Fachhändler wie Globus, Manor und kleine Geschäfte?

Stefan Ehrbar Folge mir

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Wer einen neuen Koffer braucht, landet oft bei Samsonite. Das in der US-Stadt Denver gegründete und mittlerweile in Luxemburg registrierte Unternehmen ist mit einem Jahresumsatz von zuletzt umgerechnet 2,7 Milliarden Franken der weltweit grösste Hersteller von Reisegepäck. In der Schweiz sind seine Produkte im Fachhandel und in Warenhäusern wie bei Manor, Coop City oder Loeb erhältlich. Zudem ist Samsonite in den Outlet-Dörfern von Landquart GR und Mendrisio TI präsent. Nun folgt ein eigener Laden an bester Lage.

Marktführer bei Reisegepäck: Das in den USA gegründete Unternehmen Samsonite will hierzulande wachsen. Bild: www.imago-images.de

Voraussichtlich im Herbst eröffnet die Marke an der Bahnhofstrasse in Zürich den ersten hiesigen Flagship-Store. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigt entsprechende Informationen von CH Media. Die Filiale wird vom Unternehmen selbst betrieben.

Eine Rolle gespielt haben dürfte beim Entscheid, eine eigene Niederlassung zu eröffnen, auch die Schliessung der Warenhäuser Manor an der Bahnhofstrasse im Jahr 2020 und Jelmoli vor gut einem Jahr. Beide verkauften Samsonite-Produkte. Mit dem eigenen Laden könne Samsonite nach der Schliessung grosser Warenhäuser im Raum Zürich die Präsenz im Markt stärken, heisst es beim Unternehmen.

Auf die Beziehungen zu den weiteren Händlern soll die eigene Niederlassung aber keinen Einfluss haben. Diese blieben zentral. Samsonite-Produkte sind etwa auch im Warenhaus Globus wenige Meter vom neuen Laden entfernt erhältlich.

Eröffnet im Herbst: Der erste Samsonite-Laden der Schweiz an der Zürcher Bahnhofstrasse. Bild: ehs / CH Media

Bei einem Laden soll es nicht bleiben: «Wir prüfen laufend Möglichkeiten für weiteres Wachstum», so die Sprecherin. Die Schweiz sei ein wichtiger Markt. Das Unternehmen verfolge langfristige Entwicklungspläne, könne aber konkrete Informationen noch nicht kommunizieren. Bereits seit gut einem Jahr ist Samsonite schon mit einem Laden seines Luxus-Ablegers Tumi in Zürich präsent.

Viele Marken, die neu in den Schweizer Markt kommen, werden zuerst in an Lagen mit hoher Passantenfrequen in der Zürcher Innenstadt angeboten. Die Anbieter versuchen damit von der überdurchschnittlichen Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten in Zürich zu profitieren. Im Sommer lanciert etwa Garmin, ein Hersteller von Elektronik-Geräten für den Aussenbereich, seinen ersten hiesigen Laden in einer Seitengasse der Bahnhofstrasse.

Vor kurzem eröffnete an der Einkaufsmeile der erste Deutschschweizer Laden des französischen Schmuck-Labels Messika. In der jüngeren Vergangenheit gaben auch die Mode-Labels Balenciaga, die H&M-Töchter Arket und Other Stories, der Rucksack-Hersteller Fjällräven oder das Wellness-Konzept Rituals Mind Oasis ihre Schweiz-Premiere mit eigenen Läden in der Region rund um die Bahnhofstrasse. (schweizheute.ch)