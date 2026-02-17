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Coop will Prix-Garantie-Sortiment auf 1800 bis 2000 Produkte ausbauen

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Mittelfristig plant der Detailhändler, seine Tiefpreis-Eigenmarke auf 1800 bis 2000 Produkte auszubauen.Bild: KEYSTONE

Coop will Prix-Garantie-Sortiment auf 1800 bis 2000 Produkte ausbauen

17.02.2026, 10:5508.07.2026, 15:11

Coop plant in den kommenden Jahren einen Ausbau seiner Discounter-Produktlinie Prix Garantie. Wie CEO Philipp Wyss an der Bilanzmedienkonferenz erklärte, ist das Geschäftssegment im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent gewachsen. Dieses Wachstum soll in den nächsten Jahren sowohl beim Umsatz als bei der Produktauswahl weitergeführt werden.

Mittelfristig plant der Detailhändler, seine Tiefpreis-Eigenmarke auf 1800 bis 2000 Produkte auszubauen, insbesondere wegen des wachsenden Drucks durch ausländische Discounter und den damit verbundenen Preiskämpfen.

Aktuell umfasse die Linie rund 1500 Produkte. Bereits heute findet sich laut dem Detailhändler in jedem dritten Coop-Einkaufskorb ein Prix-Garantie-Produkt. (sda/awp)

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41 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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T13
17.02.2026 14:09registriert April 2018
Moment, laut dem Mirgros Management wollen die Leute doch keine Billigmarken die wie Billigmarken aussehen und sich vor dem Besuch blamieren, wenn Billigmarken aufgetischt werden. 🤪
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Shinobi
17.02.2026 19:15registriert November 2016
Richtiger Move. Migros macht alles kaputt und Coop nutzt das. Coop wird hier klar als Gewinner hervor gehen. Manchmal habe ich das Gefühl die neue Migros Chefin wurde strategisch von aussen eingesetzt um die Migros kaputt zu reiten.
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Wentin
17.02.2026 13:30registriert Oktober 2018
Diametral zum Kurs der Konkurrenz mit dem orangenen "M", die gerade die langjährig aufgebaute Niedgrigpreis-Marke im grossen Stil bewusst zerstört.

Ich bin sehr gespannt, wer am Ende recht behält...
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