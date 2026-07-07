Bei Denner gibt's für Schnäppchenjäger künftig nur noch 30 Prozent Rabatt. Bild: KEYSTONE

Denner streicht den 50-Prozent-Rabatt für Lebensmittel

Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum wurden bei Denner bisher mit einem Rabatt von 50 Prozent verkauft. Künftig sind es nur noch 30 Prozent. Das steckt dahinter.

Mehr «Schweiz»

Kundinnen und Kunden von Denner wundern sich neuerdings über 30-Prozent-Rabatte kurz vor Ladenschluss. Bisher galt nämlich bei Denner: Ein Sandwich wird zwei Tage vor Ablaufdatum um 25 Prozent reduziert, wenige Stunden vor Ladenschluss sogar um 50 Prozent. Dies ändert sich nun aber, wie Denner-Mediensprecher Thomas Kaderli dem SRF bestätigt: «Neu gewähren wir immer zwei Tage vorher einen Rabatt von 30 Prozent. Der gilt bis zum Ladenschluss am letzten Tag der Haltbarkeit.»

Gründe gebe es mehrere. Nach Angaben des Unternehmens zeigen bisherige Erfahrungen, dass selbst Produkte mit einem Rabatt von 50 Prozent nicht immer Käuferinnen und Käufer fanden. «Viele Konsumentinnen und Konsumenten zögern, Frischprodukte am letzten Verkaufstag zu kaufen, selbst mit hohen Rabatten», meint Mediensprecher Kaderli. Dazu gehören beispielsweise Hackfleisch wie auch Salatbowls. Beliebter seien Produkte, die schon vor dem letzten Verkaufstag stark reduziert würden.

Einfachere interne Abläufe

Der dauerhafte 30-Prozent-Rabatt soll demnach Foodwaste entgegenwirken. Ob Denner-Kundinnen und -Kunden dadurch am Ende mehr oder weniger bezahlen als bisher, lässt sich derzeit nur schwer beurteilen.

Ein weiterer Grund für die neue Regelung seien interne Abläufe. Kaderli erklärt: «Für die Mitarbeitenden ist es einfacher, weil sie den Prozess nicht zweimal machen müssen.» So werde Zeit gespart, welche dafür in die Kontrolle von Frischeprodukten fliesst. Auch für Kundinnen und Kunden sei der Prozess nun einheitlicher und somit klarer.

So handhaben es Migros und Coop

Seit Januar vergibt auch Coop nur noch 40 Prozent Rabatt auf die Produkte, die bald ablaufen. Die reduzierten Preise gelten jedoch nicht erst kurz vor Ladenschluss, sondern schon früher.

Bei der Migros gibt es zuerst 25 Prozent und dann bis zu 50 Prozent Rabatte auf ablaufende Lebensmittel.

(kek)