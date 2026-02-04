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Schweizer Detailhandel wächst 2025 leicht

Schweizer Detailhandel wächst 2025 leicht

04.02.2026, 11:0308.07.2026, 15:15

Der Schweizer Detailhandel ist im letzten Jahr kaum gewachsen. Das Plus betrug laut dem Marktforscher NielsenIQ 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konkret verkauften die im NIQ Markt Monitor Schweiz abgedeckten Detailhändler im Lebensmittel und Lebensmittelnahen Bereich (Food/Nearfood) 1,2 Prozent mehr Waren. Im Nonfood-Sektor wird das Plus auf magere 0,6 Prozent beziffert.

Menschenmassen an der Bahnhofstrasse in Zuerich, fotografiert am Samstag, 20. Dezember 2025. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Bahnhofstrasse in Zürich.Bild: KEYSTONE

Der Trend weg vom stationären Handel hin zum Online-Shopping bleibt derweil bestehen. Per Ende Dezember 2025 lag das kumulierte Wachstum beim Einkauf im Internet im letzten Jahr laut NielsenIQ bei rund 10 Prozent. Der Umsatz in den Läden dürfte daher auch 2025 erneut gesunken sein.

Die Zahlen des NIQ Markt Monitor erheben indes laut dem Marktforscher selbst keinen Anspruch auf Repräsentativität für den Gesamtmarkt. Die untersuchten rund 40 grossen Schweizer Detailhändler decken den Angaben zufolge rund 40 bis 50 Prozent des gesamten Detailhandelsumsatzes ab. Nicht integriert sei der Fachhandel.

Branchenverband sieht Rückgang

Gemäss den neusten Zahlen des Branchenverbands Swiss Retail Federation von Mitte Januar ist der Detailhandelsumsatz 2025 nominal um bis zu 1,3 Prozent geschrumpft. So geht der Verband davon aus, dass die Food-Branche zwar um rund 2,5 Prozent zulegte, der Non-Food-Bereich derweil um etwa 4 Prozent absackte.

Eine Trendwende sei zudem nicht in Sicht, meinte der Verband damals. Faktoren wie geopolitische Unsicherheiten, hohe Krankenkassenprämien sowie die nach wie vor als hoch empfundenen Preise im Detailhandel dürften den Konsum 2026 weiterhin bremsen. (sda/awp)

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