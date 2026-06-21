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Sommersonnenwende: Heute um 10.24 Uhr beginnt offiziell der Sommer

Ein Paar bestaunt das Glitzer-Spektakel auf dem Zuerichsee bei Zuerich am Dienstag, 5. September 2017. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Die sogenannte Sommersonnenwende markiert nicht nur den kalendarischen und astronomischen Sommerbeginn, sondern auch den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres.Bild: KEYSTONE

Heute um 10.24 Uhr beginnt offiziell der Sommer

21.06.2026, 06:3421.06.2026, 06:34

Die Hitzewelle ist längst da – offiziell beginnt der astronomische Sommer aber erst heute Sonntag um 10.24 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Sonne ihren höchsten Stand über der Nordhalbkugel.

Die sogenannte Sommersonnenwende markiert nicht nur den kalendarischen und astronomischen Sommerbeginn, sondern auch den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres.

Je nach Region dauert der längste Tag des Jahres in der Schweiz zwischen rund 15 Stunden und 50 Minuten und gut 16 Stunden. Am meisten Tageslicht gibt es dabei im Norden, etwas weniger im Süden. Von nun an werden die Tage wieder kürzer – zunächst um wenige Sekunden, später um mehrere Minuten pro Tag.

Erst am 23. September macht der Sommer dem Herbst Platz. Dann sind Tag und Nacht nahezu gleich lang, bevor die Nächte bis zum Winteranfang wieder deutlich länger werden.

Anders als für die Astronominnen und Astronomen hat für die Meteorologie der Sommer längst begonnen. Während sich der kalendarische Sommerbeginn an der Stellung der Erde zur Sonne orientiert, beginnt der meteorologische Sommer jedes Jahr am 1. Juni und dauert bis zum 31. August. (sda)

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