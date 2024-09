Touristen zahlen 140 Franken um mit dem Helikopter aus dem Saastal evakuiert zu werden

Das Saastal ist seit Freitagabend wegen eines Erdrutsches von der Aussenwelt abgeschnitten. Bild: keystone

Aus der derzeit auf der Strasse nicht mehr erreichbaren Walliser Tourismusregion Saas-Fee haben am Freitagnachmittag Helikopter Dutzende von blockierten Touristen ausgeflogen. Bevor die Kantonsstrasse in Richtung Saas-Fee wieder eröffnet werden kann, müssen Fachleute Felsmassen sprengen.

Am Freitag sassen rund 2200 Personen, hauptsächlich Schweizer Touristen, im Tal fest, in dem an Donnerstag ein Erdrutsch die Kantonsstrasse zwischen Stalden und Saas-Balen unterbrochen hatte.

Simon Bumann, Sprecher des regionalen Krisenstabs, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des Onlineportals blick.ch. Zudem waren auch Einheimische blockiert, die entweder ins Tal oder weg wollten.

Die Evakuierungsflüge wurden vorerst am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr mit Helikoptern der Air Zermatt durchgeführt. Wie der «Walliser Bote» am Freitagabend auf seiner Online-Seite berichtete, warteten beim Start der Helikopterflüge Mitte Freitagnachmittag etwa 200 Personen auf die Hubschrauber. Bumann bestätigte am Abend auf Anfrage eine weitere Aussage der genannten Zeitung, wonach auch am Samstag Helikopter Personen ausfliegen werden.

Kostenpunkt 140 Franken

Die Helikopter starteten von Saas-Fee und setzten die Evakuierten im nur wenige Flugminuten entfernten Stalden ab. Von dort aus standen Zug, Bus oder die eigenen Verkehrsmittel zur Verfügung. Passagiere müssten pro Evakuierungsflug 140 Franken zahlen, berichtete die Zeitung «Walliser Bote». Eine Voranmeldung war nicht nötig.

Laut Bumann bleiben am Samstag die Bedingungen für die Helikopterflüge dieselben.

Angesichts des Ausmasses der Niederschläge – bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden – halten sich die Schäden im Tal in Grenzen. Es wurden keine Gebäude zerstört. Die Behörden hatten vor allem aufgrund der Erkenntnisse aus den letzten Unwettern Ende Juni präventive Massnahmen rund um die Bäche ergriffen.

Kantonsstrasse bis nächste Woche gesperrt

Mit einer Wiedereröffnung der Kantonsstrasse ins Saastal ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen, wie der Kanton am Freitagabend mitteilte. Ein Beobachtungsflug hatte am Morgen ergeben, dass vor der Räumung oberhalb der Strasse grosse Felsbrocken gesprengt werden müssen. Einige von ihnen massen 100 Kubikmeter, was etwa dem Volumen eines Gelenkbusses entspricht.

Nach der Räumung der Strasse steht die Instandsetzung des Wildbach-Übergangs auf dem Programm, wie den Angaben zu entnehmen ist. Wann die Strasse wieder befahrbar sein wird, hänge von den Schäden an ihrer Infrastruktur ab, hiess es weiter.

Die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell wurde bereits früher wieder freigegeben. (sda/lyn)