Video: watson/Delia Klo

«Das ist Kultur»: watson-Mitarbeiter rappt am Cypher 2026

Auch beim diesjährigen SRF Bounce Cypher ging es intensiv zu und her: Es wurde gerappt, gedisst, gelacht. Mittendrin im ganzen Geschehen war watson-Mitarbeiter Gabi, der selbst als Rapper eingeladen war.

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Der SRF Bounce Cypher ist für Hip-Hop-Enthusiastinnen und Enthusiasten ein Highlight. Selbst vor dem Mikrofon zu stehen und zu performen, ist aber nochmals eine andere Hausnummer. Beim Cypher kommt es nämlich auf den einen Moment an. Keine zweite Chance: ein Beat, eine Möglichkeit. Verschiedene Rapperinnen und Rapper aus der ganzen Schweiz werden eingeladen, den Zuschauer:innen, zu Hause, vor Ort oder am Public Viewing, eine Kostprobe ihrer Fähigkeiten zu geben. watson-Mitarbeiter Gabi hat das so erlebt. Er war zum zweiten Mal am Cypher als Künstler dabei.

«Der Cypher zeigt mir jedes Jahr, wie viele talentierte Künstlerinnen und Künstler es in der Schweiz gibt.»

Dieses Jahr erlebt Gabi nebst der Seite als Künstler auch eine andere Seite. Nach seiner Performance als Künstler der Crew «2kmafia» geht es nämlich direkt an die Arbeit. Es werden Interviews geführt und Videos geschnitten. Besonders fasziniert ihn dabei die Menge an Talent, die es in der Schweizer Rap-Landschaft gibt. Am Cypher26 zeigten nämlich über 80 Künstler:innen aus allen Ecken der Schweiz ihr Können.

Wie er den Cypher erlebt hat und wie er zu sexistischen Textinhalten steht, siehst du im Video:

Gabi rappt am Cypher:

Video: watson/Delia Klo

Video: watson/ Gabriele Natali

Video: watson/Hanna Dedial