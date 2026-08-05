Während den Ferien kein seltenes Bild: Stau vor dem Gotthard. Bild: keystone

Während diesen zwölf Nächten im August ist der Gotthardtunnel gesperrt

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Wer in einer Augustnacht mit dem Auto auf der Gotthardachse unterwegs ist, muss möglicherweise über den Pass fahren. Der Strassentunnel wird zwischen dem 10. und 27. August während zwölf Nächten gesperrt.

Die Sperrungen dauern jeweils von 23 Uhr bis 5 Uhr, wie das Bundesamt für Strassen Astra am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind die Nächte von Montag bis Donnerstag. In den Nächten vom Freitag auf den Samstag, vom Samstag auf den Sonntag und vom Sonntag auf den Montag kann der Verkehr den Tunnel passieren.

Als Grund für die Sperrung der 17 Kilometer langen Verbindung zwischen Göschenen UR und Airolo TI nannte das Astra «vorsorgliche Unterhaltsarbeiten». Konkret geht es um die Zwischendecke. Mit Trennschnitten sollen diese Bauteile vorsorglich entlastet werden, um das Risiko von Schäden zu verkleinern.

Die Spannungen in der Zwischendecke werden mit einem Messsystem kontinuierlich überwacht. 2023 hatte sich in der Zwischendecke beim Nordportal ein Riss gebildet, und es fielen Betonteile auf die Fahrbahn. Grund dafür dürften Bewegungen im Gebirge gewesen sein. (nil/sda)