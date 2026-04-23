Video: watson/ Gabriele Natali

«Es ist Druck, aber auch Spass»: So war der SRF Bounce Cypher 2026

Es ist wieder so weit: Das beliebte Schweizer Rapformat findet auch dieses Jahr wieder statt. Am 23. April treffen sich über 80 Künstler:innen um das zu tun, was sie am besten können: «Bars über Beats» zu rappen.

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Insgesamt sechs Stunden geht der SRF Bounce Cypher. Es wird geschwitzt, gelacht und vor allem: gerappt. Aus jeder Ecke der Schweiz reisen die Künstler:innen an, um dem Publikum vor Ort oder im Livestream eine kleine Kostprobe ihrer musikalischen Fähigkeiten zu geben. Dieses Jahr wird mit mehreren Public-Viewing-Möglichkeiten besonders gross aufgefahren. Von bekannten Acts bis hin zu Newcomerinnen und Newcomern ist alles vertreten.

Was ist ein «Cypher»?

Der Begriff Cypher kommt aus dem Englischen und steht für einen Kreis aus Menschen, in dem Personen rappen, beatboxen oder tanzen. Es handelt sich dabei um ein gemeinschaftliches Treffen, bei dem Musik und das Vorführen des eigenen Könnens im Mittelpunkt stehen. Verschiedene Schweizer Künstlerinnen und Künstler werden jährlich dazu eingeladen. Den SRF Bounce Cypher gibt es seit dem Jahr 2001. Was klein begann, gilt heute als Pflichttermin für Swissrap-Konsument:innen. Während anderswo alles durchgeplant ist, lebt der Bounce-Cypher vom Ungefilterten. Kein perfekter Take. Kein zweiter Versuch. Was passiert, passiert.

Welche Rituale Künstler:innen wie Lo & Leduc, Jule X und viele weitere vor dem Cypher haben und was er für sie bedeutet, siehst du im Video:

So bereiten sich die Rapper:innen auf den Cypher vor:

Video: watson/ Gabriele Natali

Da jede Künstlerin und jeder Künstler die Inhalte ihrer bzw. seiner Texte selbst bestimmt, kann es vereinzelt zu unangemessenen Inhalten kommen.

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