Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier siehst du, wo diesen Sommer die Partys steigen

Der Sommer ist im Anmarsch. Und was gehört zur wärmsten Jahreszeit? Natürlich Openairs und Festivals. Nach zweijähriger Corona-Pandemie finden viele Anlässe erstmals seit 2019 wieder statt. Wir haben für euch die Events gesammelt.

Nach zwei Jahren mehr oder weniger Pause können wir dieses Jahr die Festivals und Openairs wieder so richtig geniessen. Im Juni tritt mit dem Afro-Pfingsten-Festival, der Bad Bonn Kilbi oder dem Greenfield Festival der Party-Sommer in seine heisse Phase.

In den nächsten Wochen können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte.

Zoome und klicke auf die Karte und Events für mehr Informationen

Wir publizierten die Openair-Karte bereits 2018. Von damals 169 Events finden 2022 deren 19 nicht statt. Einige, wie das «One Love Festival» finden auch in den nächsten Jahren nicht mehr statt. Die Organisatoren schreiben auf Facebook: «Nach einem langen Schlaf aufgrund der globalen Pandemie haben wir beschlossen, die Schönheit schlafen zu lassen.»

Andere, wie das Blue Balls, mussten für 2022 kurzfristig abgesagt werden oder finden sowieso nicht jährlich statt. Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Festivals und Openairs können noch nicht eingeschätzt werden.

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir auf reto.fehr@watson.ch.



Die Datumsangaben sind jeweils für 2022. Festivals vor dem 1. Mai für 2023 – falls das Datum bereits bekannt ist.



Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.



Dein Lieblingsopenair oder -festival fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!