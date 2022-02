Der Bundesrat macht Hoffnung für den Festival-Sommer: Diese Openairs könnten stattfinden

Der Festivalsommer 2021 wurde zwar nicht komplett abgesagt, die ganz grossen Events mussten dennoch auf dieses Jahr verschoben werden. Alain Bersets Öffnungsplan macht Veranstaltern aber Hoffnung. Alle Informationen zu den Openairs in der Schweiz 2022 findest du hier.

Leo Helfenberger Folgen

Riesige Menschenmassen, dicht gedrängt auf kleinen Flächen – während der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren fast unvorstellbar. Die hohe Immunisierung in der Schweiz und das saisonale Verhalten des Virus macht jedoch Hoffnung darauf, dass wir im Sommer 2022 wieder etwas mehr in Richtung Normalität rücken. Alles, was du zum Openair-Sommer wissen musst, findest du hier:

Welche Öffnungen plant der Bundesrat?

Gesundheitsminister Alain Berset verkündet den Öffnungsplan für die Schweiz am 2. Februar. Bild: keystone

Der Bundesrat gedenkt, die Corona-Massnahmen in der Schweiz zu lockern. Dafür wurde ab 3. Februar bereits die Kontaktquarantäne sowie die Homeoffice-Pflicht aufgehoben. Weitere Lockerungen wurden für Mitte Februar angekündigt. Dafür gibt es zwei Varianten:

Aufhebung der Massnahmen am 17. Februar: Für die Openairs bedeutend sind besonders, dass keine Zertifikatspflicht mehr gilt und dass für Grossveranstaltungen keine Bewilligungspflicht mehr gilt. Zudem soll der Schutzschirm für Grossveranstaltungen bestehen bleiben, weil erneute Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden können. Aufhebung aller Massnahmen in zwei Schritten: In einem ersten Schritt soll am 17. Februar die Zertifikatspflicht für Veranstaltungen und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen draussen fallen. Später würden dann auch die restlichen Massnahmen wie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr aufgehoben.

Der Bundesrat macht den Entscheid, der am 9. Februar fallen soll, von der epidemiologischen Lage abhängig. Für die Openairs ist das jedoch eine gute Nachricht. Das erste grössere Festival – Zermatt Unplugged – startet erst Anfang April. Bis dahin dürften ein Grossteil der Einschränkungen sowieso aufgehoben worden sein – wenn denn keine neue, gefährliche Virusvariante auftritt.

Welche Openairs finden definitiv statt?

Kommt der Festival-Sommer zurück? Wir wünschen uns wieder Bilder wie dieses hier vom Paléo 2017. Bild: KEYSTONE

Diese Openairs sollen laut aktuellen Informationen stattfinden:

Zermatt Unplugged

5. bis 9. April



5. bis 9. April Greenfield

9. bis 11. Juni



9. bis 11. Juni St. Gallen Openair

30. Juni bis 3. Juli

30. Juni bis 3. Juli Montreux Jazz Festival

im Juli



im Juli Frauenfeld

6. bis 9. Juli



6. bis 9. Juli Gurten

13. bis 16. Juli

13. bis 16. Juli Paleo Festival

19. bis 24. Juli

19. bis 24. Juli Lumnezia

21. bis 23. Juli



21. bis 23. Juli Blue Balls Festival

22. bis 30. Juli

22. bis 30. Juli Winterthurer Musikfestwochen

10. bis 21. August

10. bis 21. August Basel Openair / Polyfon

11. bis 13. August

11. bis 13. August Heitere

12. bis 14. August

12. bis 14. August Gampel

18. bis 21. August

18. bis 21. August Zürich Openair

23. bis 27. August

Welche Festivals und Openairs wurden abgesagt?

Bisher wurden noch keine Festivals offiziell abgesagt. Die letzten beiden Jahre haben aber gezeigt, dass dies in der Pandemie auch noch kurzfristig vor Beginn geschehen kann.

Was sagen die Veranstalter?

Die Veranstalter informieren teilweise über Social Media oder ihre eigenen Webseiten. Wir haben dir hier die neuesten Informationen für alle grösseren Festivals zusammengetragen:

Stand: 3. Februar 2022 Die folgenden Informationen basieren auf dem Wissensstand vom 3. Februar 2022. Da es kurzfristig zu Änderungen kommen könnte, konsultiere für aktuelle Informationen jeweils die Website des Festivals.

Zermatt Unplugged

In Zermatt steht die Ampel auf Grün. «Das Schutzkonzept wird laufend gemäss den Bestimmungen der Behörden angepasst. Aufgrund der aktuellen Vorgaben werden sämtliche Veranstaltungen mit einer Zertifikatspflicht geplant», schreiben die Veranstalter auf ihrer Website.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Greenfield

«Gerade als wir ein Licht am Ende des Tunnels gesehen haben, rückt es noch weiter weg, als es schon war. Die Situation rund um Covid-19 wird international und in der Schweiz insbesondere einfach nicht schnell genug besser», sagten die Veranstalter noch letztes Jahr. Damals wurde das Festival abgesagt.

Schlammen und Headbangen – das Greenfieldfestival 2016. Bild: EPA/KEYSTONE

Nun soll dafür 2022 umso heftiger gefeiert werden. Dafür haben die Veranstalter erst kürzlich auf Facebook einen Video-Rückblick ins Jahr 2019 gepostet und geschrieben: «Der soll euch wieder ins Gedächtnis rufen, wie krass geil das letzte Greenfield Festival war und natürlich wie geil das NÄCHSTE Greenfield Festival sein wird.»

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

St. Gallen Openair

«Wir freuen uns ungemein auf den Neustart 2022! Nach zwei abgesagten Ausgaben bieten wir zahlreiche Neuerungen, die nach langer Planung am Festival nächsten Sommer endlich umgesetzt werden können», so die Veranstalter des OASG auf ihrer Website. Die Ampeln stehen also auch hier auf Grün.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Montreux Jazz Festival

Für das Jazzfestival in Montreux gibt es noch keine konkreten Anhaltspunkte zur Durchführung. Die Veranstalter rechnen zwar damit, dass es stattfinden wird, in welchem Umfang ist jedoch noch unklar.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Openair Frauenfeld

Das Openair in Frauenfeld soll starten. Die Veranstalter können jedoch bisher keine konkreten Angaben zu Zertifikatspflicht machen: «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir diesbezüglich keine Aussage treffen, da die Situation in Hinblick auf das Festival 2022 ungewiss ist.»

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Gurten

Das Gurten Openair 2017 in Bern. Bild: EPA/KEYSTONE

Auch das Gurten-Festival soll laut aktuellen Informationen starten. «2 Jahre war es Mitte Juli verhältnismässig sehr ruhig auf dem Berner Hausberg. Die Gründe liegen auf der Hand, respektive meistens leider auf der Lunge. Und nun machen wir es kurz: Mir si zrügg.», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Paléo Festival

Das grösste Festival der Schweiz konnte in den letzten beiden Jahren ebenfalls nicht in gewohnten Rahmen stattfinden. Für das Jahr 2022 sind die Veranstalter hingegen zuversichtlich und haben bereits ein Programm bekannt gegeben.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Lumnezia

Leider gibt es von den Veranstaltern noch keine konkreten Angaben zur Ausgabe im Sommer 2022. «Wir hoffen, dass sie alle auch im nächsten Jahr wieder dabei sind, wenn es im Juli 2022 heisst: Cordial beinvegni agl Open Air Lumnezia», so die Nachricht auf der Website.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Blue Balls Festival

Zum Blue Balls Festival 2022 gibt es ebenfalls nur spärliche Informationen. Auf Facebook wird aber bereits die Werbetrommel gerührt: «Blue Balls Art. Zwei Bühnen, neun Abende, zehn Künstler, 18 Live Paintings. Momentaufnahmen der letzten Live Paintings, die Vorfreude schüren auf die Künstler des diesjährigen Festivals!»

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Winterthurer Musikfestwochen

Die diesjährigen Winterthurer Musikfestwochen haben leider erst ein Datum. Die 47. Ausgabe findet vom 10. bis 21. August statt. Alles Weitere wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Basel Openair / Polyfon

Das Polyfon-Openair in Basel hat bisher nur seine Daten bekannt gegeben. Es findet vom 11. bis 13. August statt. Welchen Umfang die Corona-Situation im Sommer zulässt, ist bisher noch schwer absehbar.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Heitere Openair

Das Heitere Openair soll stattfinden, schrieben die Veranstalter zum Jahreswechsel auf Facebook: «Wir planen fürs Heitere Open Air eine Vollversion im Rahmen dessen, was möglich sein wird und wollen abarbeiten, was noch pendent ist von 2020.»

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Openair Gampel

Das Openair Gampel vor der Walliser Bergkulisse. Bild: keystone

Das Openair Gampel will 2022 wie viele andere Festivals sein Comeback geben. Die Veranstalter sind auf Facebook schon ganz aus dem Häuschen: «Eimaligi Stimmig, Lieblingsmüsig, z best Publikum und än wunderschöni Kulissu. Ready fär iischi Party 2022? 😍☀️❤️ »

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Zürich Openair

Letztes Jahr musste leider auch die kleinere Version «ZOAlina» kurzfristig abgesagt werden. Für den Sommer 2022 sind die Veranstalter hingegen zuversichtlich und künden auf Social Media sogar einen «Extra Day» an. Das Festival soll im Sommer nun sogar fünf Tage dauern.

>>> Hier geht es zur offiziellen Veranstaltungsseite

Was sagt der Bundesrat zu Grossevents im Sommer?

Sollte die Bewilligungs- sowie die Zertifikatspflicht für Grossveranstaltungen fallen, stehen Openairs im Sommer eigentlich nichts mehr im Wege. Auch der Verlauf der Wellen in den letzten beiden Jahren hat gezeigt, dass die Ansteckungen im Sommer massiv zurückgehen.