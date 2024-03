Scroll dich durch den Stauporn – und du wirst schneller (vorwärts-)kommen

«Es stinkt nach Kühen»: Erkennst du den Kantonshauptort an der Google-Rezension?

Sie ist fast so bekannt (und zuverlässig) wie das Schweizer Sackmesser: die Blechlawine vor dem Gotthard an Festtagen im Frühling. Und das schon seit Jahren. Eine kurze Zeitreise gegen die Langeweile.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das passiert, wenn Nico und Reto in einem Tessiner Grotto die Küche «übernehmen»

Tulio kehrt von Sion in die Heimat zurück und macht sich mit diesem fiesen Tor unsterblich

Die verrückte Geschichte, wie Renate Wild (55) in die Armut rutschte

Höhere Lohnabzüge und Mehrwertsteuer, so will der Bundesrat die 13. AHV umsetzen

Schweizer Trainer Stamm verlässt Freiburg +++ Mbappé kündigt Entscheidung über Zukunft an

4-Tage-Woche: Erstes grosses Pilotprojekt in der Schweiz

Tradition in Gefahr: Osterstau könnte ins Wasser fallen

24 Fails für die pure Lust am Scheitern (der anderen)

Die verrückte Geschichte, wie Renate Wild (55) in die Armut rutschte

Über 700'000 Menschen in der Schweiz leben in Armut. Eine von ihnen ist Renate Wild. Die 55-Jährige ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Nach einem schweren Schicksalsschlag muss sie seit Jahren mit dem Existenzminimum auskommen.

«Ich hatte mein ganzes Leben finanzielle Probleme. Gereicht hat es nie.» Das sagt Renate Wild, zweifache Mutter und verwitwet. Wild gehört zu den 702'000 Personen, die in der Schweiz 2022 in Armut lebten.