Ein Zug fährt in den Bahnhof Zürich Stadelhofen ein. Bild: KEYSTONE

Das sind die grössten Schweizer Gemeinden ohne Bahnhof

Die Schweiz hat das dichteste Bahnnetz der Welt. Dennoch gibt es auch hierzulande Orte, die nicht ans Schienennetz angeschlossen sind. Darunter sind auch sechs Gemeinden mit über 10'000 Einwohnern.

Mehr «Schweiz»

Ganz aufgeregt kommt Huber-Quizzer Patrick Toggweiler kurz vor Feierabend zu unserer Pult-Insel gerannt. Jeder weiss sofort: Er hat mal wieder einen Story-Input fürs Daten-Team. «Hey, was sind eigentlich die grössten Städte der Schweiz, die keinen Bahnhof haben?», fragt er in die Runde. Da Schweiz-Kenner Reto Fehr im Home-Office ist, schauen wir uns nur etwas verdutzt an und weil auch ich die Frage spannend finde, mache ich mich sofort an die Recherche.

Um mir einen Überblick zu verschaffen, schaue ich zunächst auf das Schienennetz der Schweiz. Mit einer Länge von 5652 Kilometern auf einer Fläche von 41'285 km2 verfügt die Schweiz – abgesehen von den Kleinststaaten Vatikanstadt und St. Kitts und Nevis – über das dichteste Bahnnetz der Welt.

Nun aber zu den Bahnhöfen: Eine Liste aller ÖV-Haltestellen im Land liefert das Bundesamt für Verkehr (BAV) auf der Open-Data-Plattform ÖV Schweiz. Da die Definition von Stadt sehr unterschiedlich ausfallen kann, schaue ich, in welchen Gemeinden keine Bahnhöfe stehen.

Doch auch der Begriff Bahnhof ist nicht exakt definiert. Ich entscheide mich nach langem Überlegen und Diskutieren mit Kollegen, alle Zug-, Tram- und Metro-Haltestellen der Schweiz als Bahnhöfe zu werten. Grund für diese Definition sind vor allem die Strassenbahnen in den Agglomerationen Basel und Genf sowie die Metro in Lausanne, die mehr regionalen S-Bahn- statt städtischen Tram-Charakter haben.

Die Differenz fällt ohnehin marginal aus: Zählt man alle Zug-, Tram- und Metro-Haltestellen als Bahnhof, gehen 1214 der 2134 Schweizer Gemeinden leer aus. Nimmt man nur die Zughaltestellen, sind 1243 Gemeinden ohne Bahnhof. Die 29 Gemeinden, die nur über Tram- oder Metro-Haltestelle verfügen, sind ...

... 18 in der Region Basel: Allschwil, Arlesheim, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Bubendorf, Bättwil, Ettingen, Hölstein, Ramlinsburg, Niederdorf, Oberdorf, Oberwil, Reinach, Rodersdorf, Therwil, Waldenburg, Witterswil

Allschwil, Arlesheim, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Bubendorf, Bättwil, Ettingen, Hölstein, Ramlinsburg, Niederdorf, Oberdorf, Oberwil, Reinach, Rodersdorf, Therwil, Waldenburg, Witterswil ... 7 in der Region Genf: Bernex, Carouge, Confignon, Chêne-Bougeries, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex

Bernex, Carouge, Confignon, Chêne-Bougeries, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex ... 3 in der Region Lausanne: Chavannes-près-Renens, Ecublens, Epalinges

Chavannes-près-Renens, Ecublens, Epalinges ... 1 in der Region Zürich: Spreitenbach (AG)

Aber zurück zu den Gemeinden ohne Bahnhof: Diese befinden sich nicht nur in unzugänglichen Bergregionen, sondern auch im Mittelland abseits der grossen Zentren. Doch es gibt auch Ausnahmen: mit Volketswil liegt die bevölkerungsreichste Gemeinde ohne Bahnhof in der Agglomeration Zürich. Zwar führt die S5-Linie zwischen Zürich und Rapperswil durch die Gemeinde, der nächste Bahnhof liegt aber knapp 100 Meter jenseits der Grenze in der Nachbargemeinde Schwerzenbach.

Hinter Volketswil folgt mit Veyrier eine Gemeinde in der Agglomeration Genf an der Grenze zu Frankreich. Bei der drittplatzierten Walliser Gemeinde verläuft das Bahntrassee auf der gegenüberliegenden Rhône-Seite, der Bahnhof Brig liegt nur rund 100 Meter von der Gemeindegrenze entfernt. Weitere Orte mit über 10'000 Einwohnern – eine der vielen Stadtdefinitionen sind die Zürcher Gemeinde Gossau, die Ski-Destination Crans-Montana und Widnau im St.Galler Rheintal.

So, Toggi – ich hoffe, du bist zufrieden ...

Hast du eine ähnliche Frage wie Kollege Toggweiler, auf die du gerne eine Antwort hättest? Schreibe sie uns in die Kommentare!