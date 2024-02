Nein, das ist kein Kantonshauptort. Aber in einem soll es laut den Google-Rezensionen nach Kühen riechen. Bild: shutterstock/watson

«Es stinkt nach Kühen»: Erkennst du den Kantonshauptort an der Google-Rezension?

Team watson

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute machen wir eine kleine Schulreise durch die Schweiz. Mit dem Wandern haben wir es nicht so – sorry, Reto –, also nehmen wir den Zug und fahren in alle Kantonshauptorte.

Unterwegs versuchen wir, uns ein wenig schlau zu machen. Wir lesen die Google-Rezensionen der Bahnhöfe und sind erstaunt: Was für ein irres Sammelsurium an Meinungen.

Wer weiss, was auf der milchglasigen Fassade zu sehen ist, dürfte diese Kantonshauptstadt leicht zuordnen können. Bild: KEYSTONE

Doch welche Aussage gehört zu welchem Ort? Dein Wissen Gefühl ist gefragt.

Viel Erfolg!

(Klar, du kannst natürlich auch einfach sämtliche Kantonshauptorte heruntertippen – macht dann halt weniger Spass, gell …)

Und so geht's:

Nenne die gesuchten Kantonshauptorte.

Als «Hilfe» bekommst du eine Google-Rezension.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 13 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

