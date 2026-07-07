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Für 5 Jahre: Glückspilz gewinnt bei Eurodreams 2222 Franken pro Monat

Für 5 Jahre: Glückspilz gewinnt bei Eurodreams 2222 Franken pro Monat

07.07.2026, 00:3007.07.2026, 00:30

Ein Glückspilz bekommt fünf Jahre lang jeden Monat 2222 Franken nach der Ziehung bei Eurodreams. Der Gewinner oder die Gewinnerin tippte am Montag die 4, 5, 7, 12, 29 und 37. Nur die Traumzahl 2 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand, wie Swisslos mitteilte.

Die monatliche Zahlung wurde in einem der acht europäischen Eurodreams-Länder gewonnen. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt. (sda)

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