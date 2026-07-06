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Kate zeigt sich nach Gipfel-Challenge gelöst und mit Familie

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Erleichtert und gelöst, wenn auch ein wenig müde, zeigt sich die britische Prinzessin Kate auf Fotos nach einer herausfordernden Bergsteige-Aktion für Krebskranke. «Letzte Woche um diese Zeit habe ich den National Three Peaks Challenge abgeschlossen», schreibt die 44-Jährige dazu auf Instagram. Dazu ein «grosses Dankeschön» an alle, die die Royal Marsden Cancer Charity unterstützt haben – eine Organisation, die Geld für Krebspatientinnen und Krebspatienten sammelt.

Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschliessend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Nun hat sie bei der Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Grossbritanniens bestiegen, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen.

Auf den Fotos ist Kate in Klettermontur – mit roten Shorts, Baseballmütze und Wanderschuhen – zu sehen, wie sie ihren Mann Prinz William drückt oder ihre Kinder umarmt. Auch ein Gruppenfoto mit Hund ist dabei. Laut Instagram-Konto stammen die Bilder aus dem walisischen Eryri-Nationalpark (ehemals Snowdonia-Nationalpark).

Wer sich der National Three Peaks Challenge stellt, erklimmt laut der Royal Marsden Cancer Charity innerhalb von 24 Stunden den Berg Ben Nevis in Schottland, den Scafell Pike in England und den Snowdon in Wales. Dabei legt man rund 40 Kilometer zurück und überwindet mehr als 3'000 Höhenmeter. (sda/dpa)