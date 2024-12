Schlafprobleme sind in der Schweiz verbreitet. Bild: Shutterstock

Ist zu viel schlafen schädlich? Und 14 weitere Fragen und Antworten zum Thema Schlaf

Der Schlaf nimmt jeden Tag einen grossen Teil der verfügbaren 24 Stunden ein. Allerdings träumen viele nur tagsüber von einem Dornröschenschlaf. In der Realität wird die wichtige Ruhephase immer öfter zum Problem.

Zahlen und Fakten zum Thema Schlaf gibt es fast endlos. Wir haben darum 15 Punkte herausgegriffen, welche dir das Schlafen teilweise spielerisch mit Fun Facts, teilweise mit Daten der letzten Schweizer Gesundheitserhebung oder Studien näher bringen. Und natürlich hoffen wir, dass du uns so beim Lesen nicht einschläfst.

Längste Zeit ohne Schlaf

Genau kann man nicht sagen, wer bislang am längsten ohne Schlaf auskam. Es kursieren verschiedene Angaben. Oft wird der Brite Tony Wright genannt, der im Mai 2007 angeblich 266 Stunden ohne Schlaf blieb. Das sind mehr als 11 Tage. Er überbot damit die 264 Stunden von Randy Gardner, der 1964 im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung so lange wie möglich nicht schlief. Gardners Marke ist eine, die gut dokumentiert ist.

Randy Gardner bei seinem Schlaflos-Versuch. Länger als er blieb fast niemand jemals am Stück wach. Bild: psychologysociology.com

Es gibt allerdings auch Meldungen, dass Maureen Weston 1977 449 Stunden (fast 19 Tage) ohne Schlaf blieb. Wer genau den Rekord hält, ist aber, wie erwähnt, nicht ganz klar.

Ein Grund dafür ist auch: Nachahmung ist nicht empfohlen. Das Guinessbuch der Rekorde führt die Schlafentzug-Bestmarken beispielsweise nicht mehr auf, weil sie zu gesundheitsschädigend sind.

Der längste Schlaf

Und wie lange dauerte der längste Schlaf eines Menschen? Auch die Gegenfrage ist ungeklärt. Der oben erwähnte damals 17-jährige Gardner schlief nach seiner langen Wachphase 14:46 Stunden, bevor er auf natürliche Art erwachte. Er blieb dann fast 24 Stunden wach, eher er wieder für rund zehn Stunden einschlief.

Sechs und zehn Wochen später hatte er wieder einen normalen Schlafrhythmus. Er soll allerdings später berichtet haben, dass er Jahrzehnte lang unter schwerer Schlaflosigkeit litt.

Wie lange sollte ein Mensch schlafen?

Bevor wir auf den Mensch schauen, hier erst einige Durchschnitts-Schlafzeiten von Tieren. Meist sind Schlafzeiten mit einer Zeitspanne angegeben. Wir haben hier einfach immer den höchsten Wert abgebildet. Viele Tiere schlafen auch nicht alles am Stück. Delfine beispielsweise sind bekannt für immer wieder rund 20-minütige Powernaps.

Für Menschen wird die optimale Schlafdauer meist mit sieben bis acht Stunden angegeben. Allerdings kann das auch sehr individuell sein. Einige brauchen eher zehn Stunden Schlaf, andere vielleicht nur deren sechs. Sicher ist aber: Wer über längere Zeit zu wenig schläft, muss mit Einbussen der kognitiven Leistungsfähigkeit rechnen (zu viel Schlaf ist auch nicht gut, dazu später mehr). Das Schlafbedürfnis verändert sich auch mit dem Alter. Das sind die Durchschnittswerte:

Bild: National Sleep Foundation

Laut dem Obsan leiden 38% der Schweizer unter Schlafstörungen wie Schlafapnoe oder chronische Insomnie. Anzeichen dafür sind z.B. Probleme beim Ein- und Durchschlafen, Atempausen während des Schlafs, Tagesmüdigkeit oder Konzentrationsprobleme. Schlafstörungen sind behandelbar. Lass dich von einer Fachperson beraten. Mehr Infos: netzwerkschlaf.ch

Die vier verschiedenen Schlafprobleme

Wir unterscheiden verschiedene Schlafprobleme. Die aktuellste Schweizer Gesundheitsbefragung (2022) zeigt folgende Ergebnisse:

Entwicklung von Schlafproblemen

Seit 1997 wird die Schweizer Gesundheitsbefragung alle fünf Jahre durchgeführt. Nach einem Abfall 2012 nehmen die Schlafprobleme von Schweizerinnen und Schweizern seither deutlich zu. 2022 waren es schon rund ein Drittel, die darunter litten. Die Gründe dafür sind nicht eindeutig. Womöglich spielen Soziale Medien, die Coronakrise oder allgemein mehr Sorgen eine Rolle:

Frauen leiden häufiger



Frauen leiden häufiger an Schlafproblemen als Männer, wie das BFS herausgefunden hat. Unter starken Schlafstörungen (pathologisch) leidet fast jede zehnte Frau, aber nur jeder zwanzigste Mann. Bei den mittleren Schlafproblemen ist der Unterschied nicht mehr so gross.

Vögel schlafen im Flug

Wir haben oben schon bei den Delfinen gelesen, dass sie nur Powernaps machen. Spannend dabei auch: Sie schlafen nur mit einer Gehirnhälfte. Das Gleiche können Vögel. Während die eine Gehirnhälfte schläft, dient die andere zum Navigieren. So können Vögel in diesem Zustand Luftströmungen nutzen oder Hindernissen (anderen Vögeln) ausweichen. Fregattvögel beherrschen diese Technik besonders gut.

Schlafentzug wie Alkohol

Schlafentzug hat eine ähnliche Wirkung wie Alkohol. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) schreibt, dass die Verkehrstüchtigkeit nach 17 Stunden ohne Schlaf in etwa einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille entspricht. Danach wird's schnell mehr. Wer nach 24 Stunden ohne Schlaf noch Auto fährt, macht dies in etwa so, wie wenn er oder sie eine Promille Alkohol im Blut hätte.

Burnout-Risiko steigt

Wer zu wenig schläft, dem fehlt oftmals die Energie und damit sinkt die Lebensqualität. Auch im Berufsleben zeigen sich negative Auswirkungen. So erhöht sich nicht nur die Unzufriedenheit bei der Arbeit, sondern auch das Burnout-Risiko bei Schlafmangel signifikant.

Bildschirmzeit rächt sich

Wir wissen es eigentlich alle: Vor allem vor dem Schlafen sollten wir nicht mehr ins Smartphone oder Tablet starren. Zu viel Bildschirmzeit verringert die Schlafqualität insgesamt.

Wir schlafen 30 Jahre

Kleiner Fakt für zwischendurch. Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Drittel des Tages mit schlafen verbringen und 90 Jahre alt werden: Dann verschlafen wir rund 30 Jahre unseres Lebens.

Gute Prüfungsvorbereitung

Die Nacht durchbüffeln oder sich Schlaf gönnen und ausgeruht an die Prüfung gehen? Eine Studie zeigte, dass eine ausgeschlafene Gruppe bei einem Gedächtnistest weniger Fehler begangen hatte, als die Vergleichsgruppe, die vom Schlafen abgehalten wurde. Darum wichtig: Lerne frühzeitig und gönne dir Schlaf vor der Prüfung oder vor wichtigen Terminen.

Zu viel Schlaf schadet auch

Zu wenig Schlaf ist also nicht gut. Wie sieht es mit zu viel aus? Auch hierzu gibt es diverse Studien und man ist sich einig: Zu viel Schlaf tut auch nicht gut.

Zu viel Schlaf kann ähnliche Folgen haben wie Schlafmangel: Die kognitive Leistungsfähigkeit sinkt. Eine Langzeit-Studie der Universitäten Cambridge und Fudan fand zudem heraus, dass zu viel Schlaf das Risiko auf einen Schlaganfall beispielsweise um 46 Prozent erhöht.

Wer zu Medikamenten greift

Der Konsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln nimmt mit fortschreitendem Alter deutlich zu. Während nur rund drei Prozent der bis 40-Jährigen zu Medikamenten greifen, um Schlafprobleme in den Griff zu bekommen, sind es bei den über 65-Jährigen fast 13 Prozent.

Ausruhen statt schlafen

Zum Abschluss noch Tipps, wie du dich erholen kannst, ohne zu schlafen. Wichtig dabei aber: Nichts davon ersetzt den richtigen Schlaf. Aber falls du vor einem wichtigen Termin noch ein bisschen zur Ruhe kommen willst, helfen Aktivitäten wie:

Meditation

tiefes Atmen

sanftes Yoga

das Hören von beruhigender Musik

ein warmes Bad