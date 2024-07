Video: watson/Alina Kilongan

Ihr erzählt die Geschichte vom Berner Hausberg – oder doch nicht?!

Ein weiteres Sommerweekend (endlich!), ein weiteres Festival. Diese Woche erfreuen sich Tausende an der Musik auf dem Berner Hausberg am Gurtenfestival. Da hoch geht's entweder mit dem «Gurtebähnli» oder zu Fuss. Der Aufstieg dauert je nach Ambitionen, Lust, Wetterlage, Alkoholpegel und so weiter zwischen 20 und 40 Minuten. Oder länger, up to you!

Was aber Fakt ist: Je nachdem, wie lange die Schlange unten an der Talstation ist, bist du mit dem Aufstieg zu Fuss viiiiiiel schneller oben.

Wir hatten auch keine Lust, in der sengenden Hitze zu warten, und haben uns unter das Volk gemischt für den Gang zu Fuss. Dabei haben wir ein Experiment gewagt: Ihr sollt uns während des Aufstiegs durch eine Wandergeschichte die Legende vom Gurten erzählen.

Wandergeschichte: Du hörst immer nur den letzten Satz der Geschichte. Von allem, was vorher erzählt wurde, weisst du nichts. Im besten Fall gibt's eine Story draus, Worst Case macht alles null Sinn.

Unsere Idee ist leider nur so semi aufgegangen. Wir haben auch interveniert (jaaaa, schon klar, das dürfte man eigentlich nicht!).

Aber schau selbst:

Trotz fehlendem Storytelling ...

Der Aufstieg zu Fuss ans Gurtenfestival lohnt sich immer wieder. Einerseits aus Zeitgründen, aber auch einfach, weil er das «Güsche»-Erlebnis (noch) besser macht.



Alle weiteren Infos rund ums Gurtenfestival 2024 liest du hier.

Line-up vom diesjährigen «Güsche»:

