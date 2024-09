Der Greifensee könnte ab Dienstag eine andere Farbe haben

Mit den Färbversuchen wolle man nun den Ursprung der Verunreinigung eruieren, so die Energie Uster AG weiter. Das bei den Spülungen geförderte Grundwasser werde direkt in den Greifensee geleitet. Dies hätten die zuständigen Behörden bewilligt. Ausserdem würden Fachexperten die Spülungen begleiten.

Der Farbstoff sei für Mensch und Tier unbedenklich, schrieb die für die Trinkwasserversorgung zuständige Energie Uster AG am Montag. Noch bleibt das Grundwasserpumpwerk Strandbad, von dem die Verunreinigung ausging, vom Netz getrennt.

Weil die Ursache der Trinkwasserverunreinigung in Uster vom August noch immer ungeklärt ist, spülen die Verantwortlichen nun das Grundwasserpumpwerk Strandbad mit Färbemitteln. Der Greifensee könnte sich deswegen von Dienstag bis Ende Oktober verfärben.

Eine Schweizer Pistole in der Ukraine, der Profiteur des ESC in Basel und russische Propaganda mit der «Weltwoche»: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Eine Maschinenpistole aus Schweizer Produktion ist in der Ukraine aufgetaucht. Die Leibgarde des russischen Präsidenten Wladimir Putin nutzt die Waffen des Typs MP9, wie die «SonntagsZeitung» schrieb. Russland habe in den Jahren 2013 und 2014 hundert Pistolen gekauft, explizit zum Schutz von Wladimir Putin und anderen hochrangigen russischen Persönlichkeiten, bestätigte der Schweizer Hersteller. Der Bund habe den Export damals bewilligt. Ein von einem russischen Politiker veröffentlichtes Foto zeigte nun einen Soldaten in der Ukraine mit einer solchen Maschinenpistole. Dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sei das Foto nicht bekannt. Es sei unklar, ob die Waffe aus den Beständen des staatlichen Personenschutzes stamme, schrieb die Zeitung.