Die Rede ist von «Jahrhunderthochwasser» – so ist die Lage in Österreich und Osteuropa

1 / 17 Unwetter in Europa Aufgrund der starken Niederschläge ist am Sonntag, 15. September 2024, ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden. quelle: keystone / helmut fohringer

«Jahrhunderthochwasser» – so ist die Lage in Österreich und Osteuropa

Die Hochwasserlage spitzt sich weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien finden weitere Evakuierungen statt, und in Österreich ist ein Stausee kurz vor dem Überlaufen.

Aufgrund des verheerenden Unwetters spitzt sich die Lage in Österreich, Tschechien und Polen weiterhin zu. In Österreich und Polen gab es erste Todesopfer. In Rumänien starben nach Starkregen mindestens sechs Menschen in den Fluten. In Tschechien gelten vier Menschen weiter als vermisst. Mehr als eine Viertelmillion Haushalte sind dort ohne Strom.

Mitteleuropa wappnet sich für Tief «Boris» Video: watson/Hanna Dedial

Inhaltsverzeichnis Österreich Tschechien Polen Rumänien Deutschland

Österreich

In Österreich steigen die Pegel mehrerer Flüsse dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten. Das ganze Bundesland Niederösterreich um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt.

Bürgermeister von Wien: Wir haben die Situation im Griff

In der Hauptstadt Wien beruhigte deren Bürgermeister Michael Ludwig: «Wir haben in der Summe die Situation gut im Griff», sagte er. Die Situation an der Donau, dem Hauptfluss, sei stabil. Aber am Wienfluss, der von einem Rinnsal zu einem reissenden Strom wurde, war das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird.



Eine Flutsperre auf einer Linie der Wiener U-Bahn. Bild: www.imago-images.de

Manche Spazier- und Fahrradwege sind überflutet, stellenweise wurde der U-Bahn-Verkehr eingestellt. Sechs Menschen seien verletzt worden, überwiegend durch herabfallende Äste, sagte Ludwig. Todesfälle gab es nicht. An der Kennedybrücke am Wienfluss stieg der Pegelstand innerhalb eines Tages von 50 Zentimetern auf 2,26 Meter.

Am Montag wurde neuer Regen erwartet. Das dürfte sich am Wienfluss auswirken, weil er viele Zuflüsse aus anderen Hochwassergebieten hat, sagte Ludwig. Die Hochwasserbecken entlang des Flusses waren voll.

In Wien wälzen sich Wassermassen entlang des Wienflusses durch die Stadt. Bild: keystone

Stausee Ottenstein kurz vor dem Überlaufen​

Am Stausee Ottenstein in Niederösterreich wird durch die Hochwasserklappen kontrolliert Wasser abgelassen. Dadurch sollen plötzliche Flutwellen verhindert werden. Dennoch verschärft das zusätzliche Wasser im bereits angeschwollenen Fluss Kamp flussabwärts die dramatische Hochwasserlage noch einmal. In mehreren Gemeinden sind die Strassen entlang des Kamps schon vorher überflutet worden. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchen, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

Das Kraftwerk Ottenstein liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Wien. Bild: www.imago-images.de

Schon seit Anfang der Woche wurden angesichts der bevorstehenden Wetterlage permanent etwa 120 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem See abgeleitet. Es fliessen aber zurzeit 340 Kubikmeter pro Sekunde nach, sagte Zach. Zeitweise seien es bis zu 480 Kubikmeter pro Sekunde gewesen.

Am Kamp drohen erhebliche zusätzliche Wassermassen

Wenn das Wasser im See die Höhe der Hochwasserklappen erreiche, fliesse zunächst wenig, beim Füllen des Sees immer mehr Wasser über die Mauer ab. «Je höher der Füllstand, desto mehr Wasser fliesst über die Klappen», sagte Zach. Im unteren Lauf der Kamp werde dies erhebliche zusätzliche Wassermassen verursachen.



«Es geht aber nichts unkontrolliert über die Staumauer», beruhigte Zach. «Wir können es steuern, dass nie mehr als 250 Kubikmeter pro Stunde abfliessen.» Diese Höchstmenge hatten die Behörden festgelegt, um grösste Schäden weiter unten im Tal abzuwenden.



Bei unkontrolliertem Abfluss sei die Gefahr zu gross, dass die Staumauer seitlich ausgespült werde. Der Abfluss könne so lange gesteuert werden, wie freier Raum im Ottensteinsee sei. Der Stausee habe noch ein freies Volumen von zwölf Millionen Kubikmetern. Von dort fliesst das Wasser über den Kamp in zwei kleinere Stauseen, die aber bereits randvoll sind, ins Tal.



«Ausnahmesituation» in Niederösterreich

In vielen Hochwassergebieten in Österreich ist ebenfalls keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: «Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu», sagte Bundeskanzler Karl Nehammer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes. Er sagte Mittel aus dem Katastrophenfonds zu. Das Bundesland um Wien ist vom Hochwasser so stark getroffen wie nie zuvor und komplett zum Katastrophengebiet erklärt worden.



«Dies ist eine Ausnahmesituation, wie wir es noch nie erlebt haben», sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau (Ministerpräsidentin) Johanna Mikl-Leitner. Sie hoffte, dass ein Nachlassen des Regens in der Nacht auf Montag eine «kleine Verschnaufpause» bringt.

Lage spitzt sich zu – Feuerwehrmann umgekommen

«Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu», sagte der stellvertretende Landeshauptmann (Ministerpräsident) von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, der Nachrichtenagentur APA. Er warnte vor «massiven Überflutungen». Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. Strassen sind überflutet.

Menschen in flussnahen Strassen wurden in mehreren Gemeinden aufgefordert, ihr Häuser zu verlassen. Die Erklärung zum Katastrophengebiet gibt Behörden erweiterte Befugnisse, etwa, um Evakuierungen anzuordnen. In Wien wurde der Betrieb auf zwei U-Bahn-Linien vorsichtshalber teilweise eingestellt.

Es brechen die ersten Dämme

In Niederösterreich sind inzwischen die ersten Dämme gebrochen, es regnet ununterbrochen. In Hadersdorf am Kamp, in Pottenbrunn im Bezirk St. Pölten, in Atzenbrugg im Bezirk Tulln, Langmannerserdorf und in Spielberg kam es bisher zu Dammbrüchen, wie «heute.at» schreibt.

In St. Pölten wurde ausserdem eine Brücke weggeschwemmt. Einige Grundstücke stehen komplett unter Wasser – errichtete Barrieren werden allesamt mitgerissen.

Schweizer Flusskreuzfahrt-Passagiere stecken in Wien auf Donau fest

Die starken Niederschläge in Niederösterreich haben auch Auswirkungen auf Schweizer Flusskreuzfahrt-Passagiere. Rund 100 sitzen derzeit auf einem Schiff fest, das sich auf der Donau bei Wien befindet.

Die Passagiere und die rund 40 Crew-Mitglieder dürfen derzeit die am Ufer festgezurrte «Thurgau Prestige» nicht verlassen. Das Reiseunternehmen Thurgau Travel bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage eine entsprechende Meldung der Tagesschau des Schweizer Fernsehens SRF.

Auf behördliche Anweisungen dürfen laut dem Ostschweizer Unternehmen Passagiere, Reiseleiter und Crewmitglieder nicht von Bord. Thurgau Travel verwies auf die Internetseite marinetraffic.com, wo zu sehen ist, dass derzeit weitere Flusskreuzfahrtschiffe in Wien am Ufer warten.

Die «Thurgau Prestige» soll von Linz nach Budapest und zurück fahren und hält nun bis auf Weiteres in Wien. Bis wann das Schiff in Wien auf bessere Bedingungen warten müsse, sei noch unklar.

Tschechien

Besonders dramatisch ist die Situation in der tschechischen Stadt Krnov, die am Sonntag fast komplett überflutet wurde. Der stellvertretende Bürgermeister Miroslav Binar sagte der Agentur CTK zufolge, die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997. In der Kleinstadt, die 23'000 Einwohner hat und rund 240 Kilometer östlich von Prag liegt, vereinen sich die Flüsse Opava und Opavice.

Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen in Not aus der Luft zu retten. Kritisch war die Lage auch an vielen anderen Orten im Osten des Landes, etwa in den Städten Opava und Ostrava.

In der tschechischen Stadt Opava – an der Grenze zu Polen gelegen – mussten Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden am Abend mitteilten. Betroffen ist unter anderem die grösste Plattenbausiedlung der Stadt. Der gleichnamige Fluss Opava, ein Nebenfluss der Oder, trat an manchen Stellen bereits über die Ufer. Befürchtet wurde ein Jahrhunderthochwasser oder sogar eine stärkere Flut als bei der Katastrophe von 1997. Auch in anderen Orten der Region mussten Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen.



Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Polizei vermisst. Bei Jesenik im Altvatergebirge stürzte ein Auto in einen reissenden Strom. Ein Insasse konnte sich ans Ufer retten, von drei anderen fehlte jede Spur. In Jankovice stürzte ein 54-Jähriger bei Aufräumarbeiten in einen Hochwasser führenden Bach und tauchte nicht wieder auf.



Ein Feuerwehrwagen in Mikulovice. Bild: keystone

Höchste Hochwasser-Alarmstufe

An mehr als 120 Pegel-Messstationen in Tschechien galt die höchste Hochwasser-Alarmstufe «Gefährdung». Das bedeutet, dass Gefahr für Leib und Leben besteht oder grössere Sachschäden drohen. An mehr als 50 Stationen wurde sogar ein Jahrhunderthochwasser gemeldet.



Besonders betroffen war der Nordosten des Landes. In den Verwaltungsregionen Mährisch-Schlesien und Olomouc (Olmütz) wurde eine Gefahrenlage ausgerufen. Selbst kleine Bäche verwandelten sich in reissende Ströme. Mancherorts mussten Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Bilder zeigten überflutete Strassen mit schwimmenden Autos. Die Armee stand bereit, um zu helfen.



In Tschechiens Hauptstadt Prag ist nach starken Regenfällen der Pegelstand der Moldau angestiegen. Der für Wasserwirtschaft zuständige Landwirtschaftsminister Marek Vyborny zeigte sich aber zuversichtlich: «Im Moment besteht für die Hauptstadt Prag keine Gefahr.»



Mehr als eine Viertelmillion Haushalte ohne Strom

Wegen des verheerenden Unwetters sind in Tschechien mehr als 250'000 Haushalte ohne Strom. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf oberirdische Freileitungen und Hochspannungsleitungen gestürzt. Die Niederschläge sollten Vorhersagen zufolge bis einschliesslich Montag andauern.

Die Regierung in Prag will am Montag zusammenkommen, um über ausserordentliche finanzielle Hilfen für Betroffene zu entscheiden. Der tschechische Präsident Petr Pavel rief zu Spenden für die Hochwasser-Opfer auf. Er merkte an, dass die am stärksten betroffenen Gebiete wie um Jesenik im Altvatergebirge und Frydlant in Nordböhmen zugleich einige der ärmsten Regionen des Landes seien.

Polen

Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien hat sich die Situation in der Kleinstadt Klodzko weiter verschärft.

Eine neue Flutwelle habe den Ort erreicht, sagte Bürgermeister Michal Piszko der Nachrichtenagentur PAP. Die Glatzer Neisse, ein Nebenfluss der Oder, habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6,84 Meter. Üblich ist ein durchschnittlicher Wasserstand von etwa einem Meter, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Es sei eine «ernste Bedrohung» für die Orte entlang dieser Flüsse. Die Polizei habe einen Rettungshubschrauber in die Gegend geschickt, um vom Wasser eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch Soldaten der Armee und des Heimatschutzes seien im Einsatz.

Der Ort Stronie Slaskie liegt im Glatzer Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien. Am Samstagabend war in der gebirgigen Gegend bereits ein Staudamm in Miedzygorze übergelaufen.

Polnischer Staudamm überläuft: Video: watson/x

Erstes Todesopfer in Polen bestätigt

Bei Überschwemmungen in Polen hat es ein erstes Todesopfer gegeben. «Wir haben den ersten bestätigten Tod durch Ertrinken hier, im Bezirk Klodzko», sagte Regierungschef Donald Tusk. Nach Angaben eines Sprechers der örtlichen Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen Mann, der in dem Dorf Krosnovice unweit von Klodzko ums Leben gekommen ist. Die Polizei könne ihn nicht bergen, da der Ort überflutet sei.

Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko mit 26'000 Einwohnern liegt hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw) an der Glatzer Neisse, einem Nebenfluss der Oder. Dort hat sich die Situation in der Nacht zugespitzt. Am Sonntagmorgen betrug der Wasserstand der Glatzer Neisse 6,65 Meter. Üblich sei ein durchschnittlicher Wasserstand von einem Meter, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lage in Klodzko am Sonntag. Bild: keystone

Probleme mit Strom, Mobilfunk und Trinkwasser

In Teilen der überfluteten Gebiete sei die Stromversorgung unterbrochen, stellenweise gebe es Probleme mit Mobilfunk. Die Wasserwerke in Klodzko warnten, das Leitungswasser eigne sich nicht mehr zum Trinken und müsse abgekocht werden.



Dauerregen lässt auch im Südwesten Polens die Flüsse anschwellen. Seit Freitagmorgen ist dort mehr Regen niedergegangen als beim sogenannten Jahrtausendhochwasser 1997. Landesweit sei die Alarmstufe an 47 Pegelmessstationen überschritten worden.

Regierungschef Tusk appellierte am Abend an Bürger, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Bei seinem Treffen mit Vertretern der Rettungskräfte in Nysa habe er gehört, dass es manchmal schwer sei, die Bürger zum Verlassen ihrer Häuser zu bringen. «Aber eine Stunde später oder fünf Stunden später ist eine Evakuierung vielleicht nicht mehr möglich», sagte Tusk. Die Wettervorhersagen für die kommenden Stunden seien nicht optimistisch, so der Regierungschef weiter. Die Nacht werde eine «dramatische Herausforderung».

Feuerwehrleute in Glucholazy in Südwestpolen bauen Behelfsdämme aus Sandsäcken. Bild: keystone

Krakau bietet Bürgern Sandsäcke zum Abholen

Die schlesische Stadt Oppeln richtet sich auf eine Flutwelle in der Oder ein. Der Wasserstand werde am Sonntagmorgen etwa fünf Meter betragen, teilte die Stadtverwaltung mit. Bis Montag könne er auf maximal sechs Meter steigen. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch das Hochwasser bestehe derzeit nicht. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt liegt der normale Wasserstand der Oder in Oppeln bei etwa vier Metern.

Auch Polens zweitgrösste Stadt Krakau kämpft nach starken Regenfällen mit Überschwemmungen. An 28 Stellen im Stadtgebiet könnten sich Bürger, die ihre Gebäude selbst schützen wollen, Sandsäcke abholen, schrieb die Stadtverwaltung auf Twitter.

Sandsäcke gegen Hochwasser: In Bytom in Südpolen bereiten sich die Einwohner auf das Hochwasser vor. Bild: keystone

Rumänien

Wegen Starkregen und schweren Überschwemmungen sind im südosteuropäischen EU-Land Rumänien mindestens sechs Menschen gestorben. Im Kreis Galati in der östlichen Region Moldau werden ausserdem noch zwei Menschen vermisst, wie das Nachrichtenportal «hotnews.ro» unter Berufung auf das Innenministerium berichtete.

Die Wassermassen erreichten in den meist abgelegenen Ortschaften eine Höhe von bis zu 1,7 Metern, hiess es in den Berichten weiter. Menschen seien auf Hausdächer geklettert, um nicht von den Fluten mitgerissen zu werden. Hunderte Feuerwehrleute seien im Einsatz. Verursacht wurde das Unwetter von Zyklon «Boris», der noch vor drei Tagen über der Adria gewütet und vor allem in Kroatien Überschwemmungen nach sich gezogen hatte.

Deutschland

Auch Deutschland ist erneut in einigen Regionen von den Extremwetterereignissen betroffen. In Ostsachsen müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen weiter auf steigende Pegelstände an den Flüssen einstellen. Am Pegel Görlitz an der Lausitzer Neisse sei in der Nacht zu Sonntag der Richtwert der Alarmstufe 2 erreicht worden, teilte das Landeshochwasserzentrum mit.

Durch weiteres Wasser sei das Überschreiten des Richtwertes der Alarmstufe 3 nicht ausgeschlossen. Alarmstufe 2 bedeutet unter anderem mögliche Überflutungen von Grünflächen und die Alarmierung zusätzlicher Einsatzkräfte, bei Stufe 3 sind Überschwemmungen auch von bebauten Gebieten möglich.

In Dresden lag am frühen Abend der Wasserstand laut Daten des Landeshochwasserzentrums bei 4,94 Metern (Stand: 17.15 Uhr). Noch am Abend sollte der Richtwert von 5 Metern für Alarmstufe 2 erreicht werden, am Montagnachmittag dann 6 Meter (Alarmstufe 3). Zum Vergleich: Der Normalstand der Elbe beträgt am Dresdner Pegel rund 2 Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es am Höhepunkt 9,40 Meter.

Der Hochwasserscheitel der Elbe wird für Mitte der Woche erwartet. Die wichtigen Abrissarbeiten an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke wurden am Samstagabend rechtzeitig vor dem Hochwasser abgeschlossen.

Seit dem frühen Morgen gilt in Schöna Alarmstufe 2, bei zuletzt 5,59 Metern Wasserstand. Der Mittelwert liegt dort bei 1,58 Metern. Bereits heute Abend soll der Richtwert von 6 Metern für Alarmstufe 3 erreicht sein.

In Bayern bleibt die Hochwasserlage zwar angespannt. Schlimmer als jetzt wird es aber wohl nicht mehr, prognostizierte der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern am Sonntag. Bis Dienstag werde es vor allem im Süden und Südosten des Freistaats teils ausdauernd regnen.



