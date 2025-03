Alpine Steinfliegen leben nicht lange. Bild: scnat.ch

Alpine Steinfliege wird «neue Art des Jahres»

Auch heutzutage werden immer noch neue Tierarten gesichtet. Schweizer Zoologen haben in den Alpen nun eine neue Insektenart entdeckt.

Die Swiss Systematics Society hat die alpine Steinfliegen-Art Dictyogenus nadigi zur «neuen Art des Jahres» gekürt. Sie ist eine von sechs Steinfliegen-Arten, welche bislang unbekannt war und von Schweizer Zoologen entdeckt wurde.

Die Steinfliegen (Plecoptera) heissen so, weil sie vor allem auf Steinen am Ufer zu finden sind. Sie sind zudem ein Indikator für die Wasserqualität, da sie nur bei ökologisch unversehrtem Gewässer vorkommen, das nicht verunreinigt ist und genug Sauerstoff beinhaltet.

Die Art gehört zu den Wasserinsekten, welche meistens ein sehr kurzes Leben haben. Nachdem sie ihre Eier in den Gewässern abgelegt haben, sterben sie.

Nach Schweizer Entomologen benannt

127 der 516 in Europa bekannten Arten leben in der Schweiz. Die Arten der Gattung Dictyogenus sind vor allem an den grossen Wildbächen und Flüssen der Alpen bis in Höhen von 2700 Meter zu finden.

In einer 2024 erschienenen Studie sind die sechs neuen Steinfliegenarten von einem Schweizer Forscher beschrieben worden. Eine Art bekam den Namen Dictyogenus nadigi, als Hommage an den Entomologen Adolf Nadig, der bei der Erforschung der Quellenfauna des schweizerischen Nationalparks Pionierarbeit verrichtete.

Obwohl die Steinfliege in zahlreichen Regionen verbreitet ist, kann ein besorgniserregender Rückgang beobachtet werden. In der Schweiz stehen bereits 40 Prozent der Arten auf der Roten Liste. (kek)