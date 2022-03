Der Saharastaub gibt Comeback – und danach die Kälte

In den vergangenen Wochen sind wir mit sehr viel Sonnenschein verwöhnt worden. Damit soll bald Schluss sein: Das Wetter soll nun umschlagen. Bevor es kalt wird, wird es aber zuerst nochmals bunt.

Anna Böhler

Während am Wochenende wieder Menschen in Flipflops und Trägertop an Menschen mit Boots und Daunenjacken vorbeispaziert sind, soll die Wetterlage nun wieder unmissverständlich in eine Richtung gehen: Es wird kühl.

Das Hoch, welches uns in den letzten Tagen so viel Sonnenschein versichert hat, soll in dieser Woche abnehmen. Laut «Meteo Schweiz» gelangen wir stattdessen mehr und mehr in ein Tiefdruckgebiet.

Doch bevor es kalt wird, kommt zuerst nochmals eine Ladung Saharastaub, welcher den Himmel orange färbt. Bereits heute Montag, soll die Staubkonzentration demnach höher sein. Auch am Dienstag sollte sich dies farblich noch bemerkbar machen.

Trotz Staub sollen die Temperaturen zu Beginn der Woche noch frühlingshaft warm bleiben: Am Montag werden bis 20 Grad erwartet und am Dienstag wird es bei orangenem Himmel bis zu 17 Grad warm.

Ab Mittwoch erwarten die Wetterexpertinnen und Wetterexperten niedrigere Temperaturen und vermehrten Niederschlag. Im Mittelland soll es am Mittwoch auf 7 bis 13 Grad abkühlen. Die Kombination aus Saharastaub und Regen könnte an manchen Orten zu Blutregen – also rot eingefärbtem Regen – führen.

Ab Mitte der Woche nehmen die Temperaturen dann drastisch ab: Am Donnerstag prognostiziert «SRF Meteo» für das Mittelland Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad, am Freitag zwischen 2 und 5 Grad und am Samstag könnte das Thermometer sogar unter den Gefrierpunkt fallen.

Wie weit die Schneefallgrenze innert der nächsten Tage fallen wird, ist noch unklar. Es scheint aber so, dass es vorerst einmal vorbei ist mit dem frühsommerlichen Traumwetter.