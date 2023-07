Aufgrund von Steinschlaggefahr und des Löschwassers gebe es parallel zu den Löscharbeiten in der Luft keine Einsatzkräfte am Boden, so Schaller.



Um die Gebäude herum würde die Vegetation benetzt – so hätten auch mehrere Gebäude geschützt werden können.



Man erwarte einen Einsatz, der sich über Tage oder sogar Wochen erstrecke. Die Einsatzkräfte kämen von Feuerwehrleuten aus dem ganzen Kanton.