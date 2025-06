Polizeirapport

Frau verletzt sich bei Kollision mit Baum in Boningen SO schwer

Die Lenkerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bild: KaPo SO

Eine 55-jährige Autofahrerin hat sich bei einer Kollision mit einem Baum zwischen Fulenbach und Boningen SO am Freitagnachmittag schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Autofahrerin kam aus noch zu klärenden Gründen in einer Linkskurve von der Strasse ab und prallte frontal in einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Angehörige der Feuerwehr Olten SO bargen die 55-Jährige aus dem Unfallauto.

Wegen des Unfalls musste die Fulenbacherstrasse zwischen Fulenbach und Boningen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, wie es weiter hiess.

Abklärungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache waren am Samstagmorgen noch im Gang. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)