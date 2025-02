Das Zweierticket der Mitte steht – um 15 Uhr informieren Bregy und Pfister

Am 21. Februar soll die Mitte-Fraktion das Zweierticket offiziell absegnen. Die Ersatzwahl von Viola Amherd findet am 12. März statt. (cma)

Vucic nutzt Schweizer Technik zur Handy-Überwachung – die Sonntagsnews

Eine umfassende Auswertung der Lawinenunfälle, Schweizer Überwachungstechnik in Serbien und fehlende Befragte für den PUK-Bericht: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Mehr als die Hälfte der tödlichen Lawinenunfälle der letzten 20 Jahre haben sich bei der Gefahrenstufe drei von fünf ereignet. Das zeigte eine Auswertung von fast 3000 Unfällen der letzten zwei Jahrzehnte durch die «SonntagsZeitung». Am meisten Lawinenunfälle gab es demnach an Nordhängen, die auch häufiger befahren werden dürfen. 97 Prozent der tödlichen Lawinen erfassten Personen in Hängen mit einer Neigung von über 30 Grad. Am meisten Tote und Verletzte habe es auf einer Höhe von 2200 Metern gegeben. Dies sei wohl schlicht die Höhenlage, auf denen die meisten Touren- und Variantenfahrerinnen und -fahrer unterwegs seien. Obschon immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs seien, sei die Zahl an Lawinentoten über die letzten 20 Jahre stabil geblieben.