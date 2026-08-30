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Schiesserei an Aarauer Rave: der Liveticker

epa13199560 Police officers patroll a street in downtown Aarau, Switzerland, 30 August 2026. A shooting occurred during an event at the Schachen in Aarau late in the evening of 29 August. Several peop ...
Die Polizei fahndet nach Tätern.Bild: keystone
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Polizei fahndet nach unbekannter Täterschaft +++ 1 Person tot, 5 teils schwerverletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es an der Pferderennbahn Schachen in Aarau zu einer Schiesserei. Der Liveticker.
30.08.2026, 08:2930.08.2026, 08:45

Das ist bekannt:

  • Am frühen Sonntagmorgen kam es im Schachen in der Stadt Aarau zu einer Schiesserei. Es gibt mehrere Opfer, teilt die Kantonspolizei mit.
  • Der Vorfall ereignete sich anlässlich des Aarauer Raves, einem elektronischen Musikfestival.
  • Informationen über Täter und Opfer lagen zunächst keine vor. Die Polizei bittet darum, das Gebiet zu meiden.
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8:48
2500 Personen an Rave
Die Veranstaltenden der Rave-Party im Aarauer Schachen erwarteten rund 2500 Personen an dem Anlass, wie es auf deren Website hiess. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schiesserei auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Man zeige vorsorglich über Aarau hinaus erhöhte Präsenz, hiess es weiter.

Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft laufe «auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es weiter. (sda)
8:38
Polizei fahndet nach unbekannter Täterschaft
In einem weiteren Tweet schreibt die Kantonspolizei Aargau, dass die Fahndung nach «der unbekannten Täterschaft» laufe. Ob es sich um einen Einzeltäte oder mehrere Tatpersonen handelt, teilt die Polizei nicht mit. Sie stehe mit einem Grossaufgebot im Einsatz. (her)

8:27
Ein Todesopfer, fünf teils schwer verletzt.
Die Kantonspolizei Aargau schreibt am frühen Sonntagmorgen, dass bei der Schiessere am Aarauer Rave ersten Erkenntnissen zufolge eine Person gestorben ist. Fünf weitere seien teils schwer verletzt, so die Polizei weiter. (her)

Mehr dazu:

Ein Todesopfer und fünf teils Schwerverletzte nach Schüssen bei Rave in Aarau
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