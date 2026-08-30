Schiesserei an Aarauer Rave: der Liveticker

Die Veranstaltenden der Rave-Party im Aarauer Schachen erwarteten rund 2500 Personen an dem Anlass, wie es auf deren Website hiess. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schiesserei auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar.
Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Man zeige vorsorglich über Aarau hinaus erhöhte Präsenz, hiess es weiter.
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft laufe «auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es weiter. (sda)
Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Man zeige vorsorglich über Aarau hinaus erhöhte Präsenz, hiess es weiter.
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft laufe «auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es weiter. (sda)