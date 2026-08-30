Schiesserei an Aarauer Rave: der Liveticker

Die Veranstaltenden dererwarteten, wie es auf deren Website hiess. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schiesserei auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar.Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Man zeige vorsorglich, hiess es weiter.Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft laufe, sagte ein Polizeisprecher zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es weiter. (sda)