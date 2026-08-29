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Arbon: E-Trottifahrer flüchtet vor Polizei und wird aggressiv

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Arbon TG: Betrunkener E-Trottifahrer flüchtet vor der Polizei – kommt aber nicht weit

29.08.2026, 10:3329.08.2026, 10:33

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag im thurgauischen Arbon einen alkoholisierten, aggressiven E-Trottinettfahrer festgenommen. Der Mann hatte zuvor versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Eine Patrouille wollte den Fahrer gegen 02.30 Uhr an der Landquartstrasse kontrollieren, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Der Mann ignorierte die Haltezeichen und ergriff die Flucht.

Die Einsatzkräfte hielten den Flüchtenden laut der Mitteilung kurz darauf an. Da sich der 40-jährige Schweizer unkooperativ und aggressiv verhielt, wurde er festgenommen.

Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,83 Milligramm pro Liter, also gut 1,6 Promille. Ausserdem verfügte das E-Trottinett über keine Typengenehmigung. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)

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