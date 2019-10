Sportlehrer nimmt Student die Shotgun weg – und umarmt ihn

An einer Schule in Portland im US-Bundesstaat Oregon betrat ein Student das Klassenzimmer mit einer Shotgun bewaffnet. Er äusserte gemäss «Washington Post» suizidäre Absichten. Geistesgegenwärtig reagierte in diesem Moment Keanon Lowe, ein Sportlehrer an der Schule: Er entwaffnete den Schüler.

«Ich sah seinen Gesichtsausdruck, schaute in seine Augen, schaute auf die Waffe, erkannte, dass es eine echte Waffe war, und dann übernahmen meine Instinkte einfach die Kontrolle», erklärte Lowe …