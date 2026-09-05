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Zwei Tote bei Flugshow-Unfall in Griechenland

Der Moment des Unglücks im Video.Video: watson/emanuella kälin

Zwei Tote bei Flugshow-Unfall in Griechenland

05.09.2026, 16:4205.09.2026, 17:29

Bei einer Flugshow auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra rund 55 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen ist ein griechischer Kampfjet abgestürzt. Die beiden Piloten des Jets vom Typ F-4 Phantom konnten nur tot geborgen werden, wie die Zeitung «To Proto Thema» berichtete. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt; die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen.

«Wir hörten einen gewaltigen Knall und sahen unmittelbar danach dichten schwarzen Rauch», sagte eine Anwohnerin gegenüber der Zeitung «Kathimerini.» Zahlreiche Videos, die Zuschauer auf Youtube gepostet haben, zeigen den Absturz.

Die Athens Flying Week findet seit zwölf Jahren jeden September am griechischen Luftwaffenstützpunkt Tanagra statt. An der internationalen Flugschau nahmen dieses Jahr Dutzende Militär- und Zivilflugzeuge sowie Kunstflieger unter anderem aus Frankreich, Österreich, Spanien und Italien teil. Auch die deutsche Luftwaffe war unter anderem mit einem Eurofighter Typhoon und einem Tornado vertreten. Den Organisatoren zufolge gab es seit Bestehen der Veranstaltung noch nie einen Unfall. (sda/dpa)

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