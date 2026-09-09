Hunderte Flüge gestrichen: Chaos an Flughäfen in Grossbritannien dauert an

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Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat auch am zweiten Tag erhebliche Folgen auf den Luftverkehr in Grossbritannien.

Wie das Flugdatenportal Flightradar24 mitteilte, waren allein am Mittwoch bis 6.00 Uhr bereits knapp 250 Flüge gestrichen worden, der grösste Teil davon am Londoner Flughafen Heathrow.

Am Dienstag waren dem Portal zufolge aufgrund der Störung etwa 1300 Flüge ausgefallen. Der britische Nachrichtensender Sky News berichtete von Passagieren, die teils auf dem Fliesenboden im Terminal übernachten mussten.

Der genaue Grund für die Probleme war zunächst unklar. Eine Cyberattacke werde als Ursache jedoch ausgeschlossen, sagte der Chef des Flugsicherungsunternehmens Nats, Martin Rolfe, der BBC. Das Problem sei inzwischen behoben, habe jedoch einen erheblichen Rückstau verursacht, der nun abgearbeitet werde.

Scharfe Kritik von Airlines

Nats ist in Grossbritannien für 15 Flughäfen zuständig. Betroffen von der Störung waren am Dienstag neben Heathrow auch London Gatwick, London Stansted sowie die Airports in Manchester und Birmingham und weitere.

Von mehreren Airlines kam scharfe Kritik an dem Dienstleister. Nats-Geschäftsführer Rolfe wurde zudem von Verkehrsministerin Heidi Alexander einbestellt. Ryanair-Top-Manager Neal McMahon forderte Rolfe laut der britischen Nachrichtenagentur PA zum Rücktritt auf.

Auch an internationalen Airports machten sich die Probleme bemerkbar. Zum Beispiel wurden Flüge von Frankfurt nach London gestrichen, wie auf den Webseiten der jeweiligen Flughäfen zu sehen war. Ähnlich sah es auch in Zürich aus. (sda/dpa)