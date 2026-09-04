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Flughafen Zürich: 150 Flüge gestrichen wegen Unwetter der Vorwoche

Eine Maschine (Airbus A320) der Swiss International Air Lines kurz nach der Landung am 6. Juni 2003 spaetabends auf der Ostpiste 28 des Flughafens Unique bei Zuerich Kloten. Der Flughafen Unique reagi ...
Die Airline musste insgesamt 125 Flüge streichen.Bild: KEYSTONE

Flughafen Zürich: 150 Flüge gestrichen wegen Unwetter der Vorwoche

04.09.2026, 08:0704.09.2026, 10:10

Das Unwetter vom vergangenen Freitag hat den Betrieb am Flughafen Zürich zerzaust. Insgesamt wurden 150 Flüge gestrichen von den knapp 800 Flügen, die an diesem Tag geplant waren.

Je 75 An- und Abflüge seien annulliert worden, sagte ein Sprecher des grössten Schweizer Flughafens am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Wie viele Passagiere davon betroffen gewesen seien, könne er nicht sagen, weil nur die Fluggesellschaften über diese Zahlen verfügten.

Neben den Störungen des Flugbetriebs hat das Unwetter auch Schäden an der Infrastruktur verursacht. Bei einem Gebäude kam es aufgrund des Hagelsturms zu einem Glasbruch. Dabei seien Glassplitter auf den Vorplatz gefallen, sagte der Sprecher. «Der betroffene Bereich wurde gesichert und die Vorfahrt konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.»

Und bei der Werft 3 hätten starke Windböen eine Fassadenecke beschädigt. Zudem sei es zu diversen kleineren Schäden an der Infrastruktur gekommen. Die Höhe des Schadens könne man noch nicht beziffern. Auch ob das Unwetter schlimmer gewesen sei als jenes vom 30. Juni, könne noch nicht abschliessend beurteilt werden. (awp/sda)

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