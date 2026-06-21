Ein Flug nach Indien musste abgebrochen werden. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Auf dem Weg nach Indien: Swiss-Maschine muss umkehren

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Ein Swiss-Flug auf dem Weg nach Mumbai musste am Sonntag wieder nach Zürich umkehren. Grund war der Verdacht auf einen Reifenschaden, berichtet der Blick.

«Nach dem Start wurden auf der Startbahn des Flughafens Zürich Reifenteile gefunden, die nach ersten Erkenntnissen vom eingesetzten Airbus A330 stammen könnten», sagt Swiss-Sprecherin Anja Beeler gegenüber der Zeitung. Da unklar gewesen sei, woher die Reifenteile kamen, habe sich die Crew für die Rückkehr nach Zürich entschieden.

Man bedaure die Unannehmlichkeiten, die für die Passagiere entstanden seien.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass eine Swiss-Maschine auf dem Weg nach Indien umkehren muss. Erst Anfang Juni hatte es einen ähnlichen Fall gegeben, als ein Flugzeug Richtung Neu-Delhi unterwegs war. (hkl)