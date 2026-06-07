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Swiss-Maschine nach Delhi dreht um und fliegt nach Zürich zurück

Swiss-Maschine nach Delhi dreht um und fliegt nach Zürich zurück

07.06.2026, 22:3507.06.2026, 22:35

Eine Swiss-Maschine hat am Sonntag einen Flug nach Delhi abbrechen müssen. Der Airbus A330, der um 12.59 Uhr in Zürich gestartet war, drehte nach zwei Stunden über dem Schwarzen Meer um und kehrte nach Zürich zurück.

Das Überwachungssystem des Treibstoff- und Ölkreislaufs habe mögliche feste Partikel im Treibstoff zu Triebwerk 1 gemeldet, erklärte Swiss-Mediensprecherin Nicole Meier auf Anfrage. Zudem habe das Triebwerksüberwachungssystem eine Fehlermeldung für Triebwerk 1 angezeigt. Zuerst über den Vorfall berichtet hatte der «Blick».

Nicht klar sei zunächst gewesen, ob es sich nur um Fehlermeldungen handle, oder ob es im Treibstoff tatsächlich Partikel gab. Nach Rücksprache mit den Fachleuten am Boden flog der Airbus zurück nach Zürich, wo das Flugzeug um 17.36 Uhr landete.

An Bord der Maschine befanden sich 151 Passagierinnen und Passagiere. Laut Swiss wurden sie auf die nächstmöglichen verfügbaren Verbindungen umgebucht. Der Rückflug für 218 Passagiere musste in der Folge ebenfalls gestrichen werden.

Die Swiss-Sprecherin betonte, dass die Ursache derzeit noch nicht abschliessend geklärt sei. Es sei möglich, dass das System eine Warnmeldung ausgelöst habe, ohne das tatsächlich Partikel vorhanden gewesen seien. Sollte das System jedoch effektiv Partikel detektiert haben, so sei derzeit unklar, um welche Art es sich hier gehandelt haben könnte.

«Unsere Fachleute leeren und reinigen die Flugzeugtanks regelmässig und kontrollieren den Treibstoff unter anderem beim Tanken», sagte Meier weiter. Darüber hinaus werde das System an verschiedenen Punkten überwacht und durch Sensorgen kontrolliert. (sda)

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